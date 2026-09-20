En Villa de Leyva evacuarán 10 viviendas cercanas al Cerro San Marcos, tras el fuerte incendio

El acalde encargado de Villa de Leyva señaló que se evacuarán 10 viviendas y el fuego habría consumido más de 40 hectáreas.

Villa de Leyva

Las autoridades de Villa de Leyva intensificarán este domingo las acciones para controlar el incendio forestal que afecta el Cerro San Marcos, en el sector La Marmolera. El alcalde encargado, Nicolás Méndez, confirmó la llegada de dos aeronaves coordinadas con la Gobernación de Boyacá y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

La emergencia también obligará a evacuar preventivamente varias viviendas ubicadas en cercanías de los focos activos. Según el mandatario, una vivienda que ya resultó afectada fue evacuada y otras 10 se encuentran dentro del perímetro de mayor riesgo.

“Ya llevamos evacuada por ahora una vivienda que ya sufrió afectaciones. Esa vivienda ya se evacuó y vamos aproximadamente a evacuar 10 viviendas más, que son las más próximas al incendio”, afirmó el alcalde encargado.

Las medidas fueron adoptadas luego del Comité de Gestión del Riesgo realizado el sábado, en el que se declaró la urgencia manifiesta mediante el Decreto 105, debido a la alerta roja generada por la conflagración.

“Ya se hizo toda la gestión necesaria. Muy temprano llegan dos aeronaves que se coordinaron con Gobernación, con la Unidad de Gestión del Riesgo y de igual manera vamos a realizar la evacuación de algunas viviendas”.

Más de 40 hectáreas afectadas

El incendio, que avanza sobre una zona boscosa del Cerro San Marcos, ya habría consumido alrededor de 40 hectáreas o más, de acuerdo con el reporte entregado por el alcalde encargado.

“Sí, ya tenemos un área consumida aproximadamente de unas 40 hectáreas o más. Obviamente pues este cerro es un cerro muy boscoso, tiene mucho pino y pues obviamente estos pinos tienen un combustible adicional”, afirmó Méndez.

Las autoridades esperan que el apoyo aéreo y el trabajo conjunto de los organismos de emergencia permitan avanzar en el control de los diferentes focos durante la jornada del domingo, mientras se mantiene vigilancia sobre las viviendas ubicadas en las zonas de mayor exposición.