Más de 200 personas trabajan para contener incendio en el cerro San Marcos de Villa de Leyva

La Fuerza Aérea Colombia apoya las labores de mitigación del incendio forestal en Villa de Leyva con un helicóptero y personal / Foto: Caracol Radio.

Villa de Leyva

Más de 200 personas participan en las labores para contener el incendio forestal que afecta el cerro San Marcos, en el sector La Marmolera, de Villa de Leyva.

Así lo confirmó el alcalde encargado del municipio, Nicolás Méndez, quien indicó que en el operativo intervienen diferentes organismos de socorro y entidades de la Fuerza Pública, además de ciudadanos que se han sumado a las labores en tierra.

“Aproximadamente hay más de 200 personas, organismos de socorro entre Policía, Fuerza Pública, Cruz Roja, el Ejército, la Defensa Civil, CONALSAR y un grupo especial del Ejército”, aseguró el alcalde.

El mandatario encargado indicó que los equipos desplegados continúan en distintos puntos del área afectada, mientras las aeronaves trabajan en reforzar las labores de control y extinción.

“Llegaron más personas para apoyarnos en las labores de sofocar las llamas, ellas hacen parte de diferentes grupos o civiles que también tenemos alrededor, interviniendo y ayudando a apagar con herramientas los conatos”, agregó.

El alcalde encargado también destacó la solidaridad de habitantes y personas que han entregado agua, alimentos y otros suministros para respaldar al personal que permanece en la zona.

“Hemos recibido la solidaridad de muchas personas en ayudas de agua, suministros, víveres y demás, y eso nos está ayudando a soportar parte de todo este operativo para poder mitigar este incendio”, enfatizó Méndez.