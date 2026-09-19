Veolia incorpora a la flota nuevos equipos para prestación del servicio de aseo en Cartagena

La empresa comprometida con la sostenibilidad del ambiente de Cartagena y el potenciar la prestación del servicio de aseo, incorpora a la flota vehicular 2 nuevos equipos, 1 compactador de 16 yardas SCANIA P320 y 1 volqueta SCANIA P370, vehículos que representan el equilibrio perfecto entre eficiencia operativa, compromiso ambiental y seguridad ciudadana, amigables con el ambiente por contar con tecnología Euro 6 la cual, emite menos emisiones contaminantes a la atmósfera. Adicionalmente, estos equipos incorporan sistemas de frenado ABS y EBS de última generación, control de estabilidad y tracción, garantizando operaciones seguras en vías urbanas. Su cabina reforzada con airbag, cinturones con pretensores y excelente visibilidad protegen tanto al operador como a los peatones. El potente freno motor asegura descensos controlados, fundamental para la seguridad en nuestra topografía, entre otros. De igual manera, se suma a la flota 3 motocarros también amigables con el medio ambiente.

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Cabe resaltar que estos equipos llegan para ampliar el parque automotor recolector destinado a la prestación del servicio de aseo en el área de cobertura. La empresa realizó una inversión de $1.357.661.979.

La Gerente General de Veolia Yolanda González Puente, destacó el compromiso que Veolia tiene de impulsar el desarrollo de la Cartagena mediante la ejecución de soluciones ambientales que aportan a la transformación ecológica. Y estas inversiones obedecen a la responsabilidad de potenciar la prestación del servicio y entregar diariamente a los cartageneros una ciudad limpia y reluciente. Continuamos fortaleciendo nuestro parque automotor para garantizar la seguridad ambiental en la región.