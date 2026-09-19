Gobierno de De la Espriella anuncia $12.000 millones para infraestructura de salud en Bolívar

Durante el encuentro “El Milagro de las Regiones, Gobierno con el Territorio”, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una inversión de $12.000 millones para infraestructura de salud en Bolívar.

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Los recursos permitirán adecuar los puestos de salud de Flamenco, San José del Playón y Rosas de Mampuján, en Marialabaja; intervenir la infraestructura de consulta externa de la ESE Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena, y avanzar en el nuevo Centro de Salud de El Salado, en El Carmen de Bolívar.

“Todas estas inversiones tienen un valor de 12 mil millones de pesos y vamos a girar esa plata ya. Cuenten con ella”, afirmó el Presidente.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana le expresó al mandatario de los colombianos la importancia de avanzar en el nuevo Hospital de Marialabaja, por lo que De la Espriella anunció que ese centro de salud continuará siendo una prioridad, mientras el Gobierno Nacional busca alternativas de financiación para sacar adelante este proyecto.

Los anuncios hacen parte de los compromisos definidos entre la Nación, la Gobernación de Bolívar y los municipios para llevar inversiones concretas a las comunidades y fortalecer la prestación de los servicios de salud en el departamento.