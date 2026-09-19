IMPACTA UNINÚÑEZ: una experiencia para descubrir qué te mueve antes de elegir tu carrera

Por eso, más que entregar información sobre programas académicos, UNINÚÑEZ invita a vivir una experiencia que permita explorar intereses, reconocer habilidades y acercarse al mundo profesional de una manera diferente.

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Desde el 29 al 30 de septiembre, la Corporación Universitaria Rafael Núñez – UNINÚÑEZ realizará IMPACTA UNINÚÑEZ, una jornada abierta a jóvenes, padres de familia y personas interesadas en conocer las opciones de formación que ofrece la institución.

Bajo el concepto “Descubre tu vocación. Vive tu elección. Da el siguiente paso”, los asistentes encontrarán un espacio dinámico en el que podrán conocer de cerca diferentes áreas profesionales, interactuar con docentes y estudiantes y participar en experiencias inmersivas relacionadas con distintas profesiones.

Uno de los momentos centrales será la participación de Pipe Santos, speaker, creador de contenido y conferencista, quien compartirá una conversación cercana sobre decisiones, propósito, sueños y la importancia de comenzar a construir desde hoy el proyecto de vida.

Una decisión que también puede explorarse

IMPACTA UNINÚÑEZ busca que los jóvenes entiendan que no tienen que contar con todas las respuestas al momento de elegir. La experiencia está diseñada para que puedan preguntarse qué les apasiona, en qué son buenos y qué quieren aportar, mientras conocen diferentes caminos de formación y se acercan a la vida profesional.

Para los padres de familia y la comunidad interesada, el evento también será una oportunidad para conocer la oferta académica de UNINÚÑEZ, resolver inquietudes sobre los programas y acceder a información sobre las diferentes alternativas de financiación disponibles para iniciar la formación profesional.

Educación que nos mueve

IMPACTA UNINÚÑEZ hace parte de una visión institucional que reconoce la educación como una fuerza que impulsa el desarrollo de las personas y genera transformaciones en la sociedad.

Por ello, esta experiencia busca acercar la educación a las decisiones reales de los jóvenes y acompañarlos a dar un paso informado hacia su desarrollo.

“La educación nos mueve porque nos permite descubrir nuestras capacidades, ampliar nuestras posibilidades y avanzar hacia aquello que queremos construir. IMPACTA UNINÚÑEZ nace precisamente para que los jóvenes puedan explorar antes de elegir y sentir que su decisión también puede ser una experiencia.”

Datos del evento

📅 29 al 30 de septiembre de 2026

⏰ 7:00 a. m. a 2:00 pm.

📍 Sede de Ciencias de la Salud Miguel Henríquez Emiliani – UNINÚÑEZ

📌 Carrera 17 #35-117, barrio Torices, Cartagena

📍 Frente al Coliseo Bernardo Caraballo, Avenida Paseo Bolívar.

Entrada abierta a la comunidad interesada.