70 kilos de residuos fueron retirados de las playas en Isla Grande en Cartagena

Con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental y promover la protección de los ecosistemas marinos, la Policía Nacional de Colombia en Cartagena, en articulación con diferentes entidades y organizaciones ambientales, desarrollaron una jornada pedagógica y de limpieza en las playas del sector La Punta, predios La Coquera y Playa Nativa, en Isla Grande.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad contó con la participación de funcionarios de Parques Nacionales Naturales, Veolia, Coraltheca, biólogos, jóvenes nativos y estudiantes de la Institución Educativa Islas del Rosario, quienes se vincularon activamente a las acciones de protección y conservación de su territorio.

Durante la jornada se desarrolló una charla pedagógica orientada por funcionarios de Parques Nacionales Naturales, en la que los jóvenes conocieron la importancia de los ecosistemas de manglar y arrecife coralino, los efectos que generan los plásticos y residuos sobre la fauna marina y las acciones necesarias para contribuir a la protección de los corales.

Posteriormente, realizaron un recorrido, donde recolectaron y clasificaron residuos sólidos que representaban un riesgo para el ecosistema marino. Como resultado de esta actividad fueron retirados cerca de 70 kilos de residuos, entre ellos aproximadamente 45 kilos de plástico, 10 kilos de vidrio y 15 kilos de icopor y otros materiales.

Los residuos fueron pesados, clasificados y entregados a la empresa Veolia para su disposición final, de acuerdo con los protocolos establecidos por Parques Nacionales Naturales.

Con este tipo de iniciativas, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección del patrimonio natural y el bienestar de las comunidades, promoviendo acciones que favorezcan la convivencia, la sostenibilidad y el turismo responsable en Cartagena.