Gobierno Nacional anuncia 2.641 nuevos mejoramientos de vivienda para Bolívar

La vivienda fue uno de los principales temas abordados durante el encuentro “El Milagro de las Regiones, Gobierno con el Territorio”, realizado en el Palacio de la Proclamación en Cartagena y que contó con la participación del presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y los alcaldes del departamento.

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Durante la jornada, el presidente anunció nuevas inversiones para mejorar las condiciones de vivienda de miles de familias bolivarenses y destacó los avances alcanzados en materia de mejoramiento.

“En vivienda terminamos 504 mejoramientos y avanzaremos con 2.641 mejoramientos de viviendas adicionales en el departamento de Bolívar”, afirmó el mandatario.

El anuncio representa una nueva etapa en la intervención de viviendas en diferentes municipios del departamento, con acciones orientadas a mejorar las condiciones físicas y de habitabilidad de los hogares.

Cerca de $73.000 millones para vivienda rural

El presidente también destacó los proyectos de vivienda rural que se desarrollarán en los municipios de Córdoba y San Jacinto, iniciativas que movilizarán cerca de $73.000 millones.

La inversión busca fortalecer el acceso a soluciones habitacionales para las comunidades rurales y avanzar en el cierre de brechas históricas entre las zonas urbanas y rurales del departamento.

Durante el encuentro, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Bolívar reiteraron la importancia de trabajar de manera articulada con los municipios para llevar inversión y soluciones concretas a los territorios.