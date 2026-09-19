Dos hombres y una mujer fueron capturados por llevar un arma a bordo de una camioneta

Un procedimiento de rutina terminó con dos hombres y una mujer capturados y una camioneta inmovilizada en la vía Cartagena-Barranquilla. El operativo se registró en el kilómetro 19+450 de la Ruta 9006, donde uniformados de la Policía realizaron labores de registro y control.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, los capturados se movilizaban en una camioneta de placas GIR-863, de servicio particular. Durante la inspección al automotor, los policías encontraron, presuntamente bajo modalidad de ocultamiento, un revólver calibre 32, marca Smith & Wesson, acompañado de seis cartuchos.

Los uniformados solicitaron la documentación que acreditara el permiso para el porte del arma; sin embargo, según la información oficial, ninguno de los ocupantes habría presentado la autorización correspondiente.

Por estos hechos fueron capturados tres personas, quienes deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, contemplado en el artículo 365 del Código Penal.

Además de la incautación del arma y la munición, las autoridades dejaron a disposición de la autoridad competente la camioneta en la que se desplazaban los tres hombres.

“Estos controles en los corredores viales son fundamentales para sacar de circulación armas de fuego que pueden terminar siendo utilizadas en hechos que afecten la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Seguiremos fortaleciendo los registros y controles en las vías del departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los tres capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de judicialización y definir su situación jurídica.