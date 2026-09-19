24 horas después del anuncio: se inicia el trabajo para la Fase 2 del Gran Malecón del Mar hasta Boc

24 horas después del anuncio: se inicia el trabajo para la Fase 2 del Gran Malecón del Mar hasta Bocagrande

Apenas 24 horas después del anuncio realizado por el presidente Abelardo de La Espriella sobre la destinación de recursos de la Nación para la segunda fase del Gran Malecón del Mar, entre el Centro Histórico y la entrada de Bocagrande, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, instalaron una mesa de trabajo con los equipos técnicos del Distrito y del Gobierno Nacional para comenzar a desarrollar la agenda acordada para la ciudad.

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Entre los funcionarios del Gobierno, asistentes al encuentro, se destacó la presencia de María Isabel Campo, gerente de Fontur: entidad responsable del financiamiento y ejecución de las obras de la Fase 2 del Gran Malecón del Mal, en sus tramos 3 y 4. También estuvieron Mónica Moreno, gerente de Innpulsa y Samuel Bluman, presidente de ProColombia.

El encuentro permitió avanzar en los aspectos técnicos y administrativos relacionados con los tramos 3 y 4 de la Fase 2 del Gran Malecón del Mar, que extenderán este corredor desde el sector del Espolón de La Tenaza, en Marbella, hasta el acceso a Bocagrande, en inmediaciones del Monumento a Los Océanos y el Parque de La Marina.

Para estas obras, el Gobierno Nacional anunció recursos por $87.703 millones a través de Fontur, destinados a completar esta nueva etapa del proyecto.

El tramo 3, correspondiente al sector de La Tenaza, contempla una intervención de aproximadamente 820 metros, con una inversión estimada de $6.871 millones y un plazo de ejecución de 10 meses. El tramo 4, en el sector de El Boquetillo, comprende cerca de 1.323 metros, con una inversión de $80.832 millones y un plazo previsto de 12 meses.

De esta manera, la conversación entre la Nación y el Distrito no se concentró exclusivamente en el Gran Malecón. La reunión abrió una agenda conjunta de trabajo para el fortalecimiento del turismo, la industria y el comercio de Cartagena, a partir de los proyectos y necesidades planteados por la Administración Distrital ante el Ministerio.

“Lo importante no es esta reunión; es el después. Aquí debe haber una conexión como equipos, el éxito es la unión, la comunicación, esta es la Patria Milagro. Esta es una oportunidad que hay que aprovechar para hacer crecer a Cartagena, la joya de la corona de Colombia y del Caribe. Cartagena tenemos que valorarla y exaltarla.

De los recursos que tenemos hay que priorizarle un dinero importante a Cartagena”, expuso el ministro Mauricio Gómez.

En dicho sentido, el ministro anunció que la primera embarcación del Aquabus, Transcaribe acuático de Cartagena, será financiada por el Gobierno De la Espriella.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay indicó: “Sin duda alguna, tras la jornada de ayer con el presidente Abelardo de La Espriella, esta es una mañana de optimismo, una mañana agradecida y llena de felicidad. Una muestra de voluntad política y un interés especial para con Cartagena que no existió con el gobierno pasado. Ojalá la ciudad analice esto y todos nos alineemos como Ciudad Milagro”.

Una agenda que va más allá del Gran Malecón

Durante la jornada, en la que también hubo recorridos por Puerto Duro y el Nuevo Chambacú, se revisaron los principales proyectos estratégicos de infraestructura turística de Cartagena y las posibilidades de acompañamiento, financiación y cofinanciación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.

En este paquete se encuentran iniciativas relacionadas con la transformación del frente marítimo de la ciudad, la infraestructura turística, la conectividad, la promoción internacional y el fortalecimiento de nuevos productos turísticos.

El Gran Malecón del Mar ocupa un lugar central dentro de esta agenda. Por ello, luego de la reunión en el Palacio de La Aduana, el alcalde Dumek Turbay, el ministro Mauricio Gómez Amín y sus delegaciones recorrieron el primer tramo de la primera fase del megaproyecto, que conecta el sector de Playa Azul, en La Boquilla, con el Parque Lineal de Crespo y la entrada del túnel, cuya entrega está prevista para el 15 de octubre de 2026.

La segunda fase, financiada por el gobierno Nacional, permitirá continuar la primera fase del corredor, el cual llegará hasta Marbella y el Espolón de La Tenaza, hacia el Centro Histórico y Bocagrande, incorporando espacios públicos, zonas verdes, ciclorrutas, senderos peatonales, plazas, iluminación y nuevos escenarios para el disfrute ciudadano y turístico.

El proyecto busca, además, articular el frente marítimo con otros sectores estratégicos de la ciudad y consolidar una infraestructura que combine espacio público, movilidad, paisaje y actividad turística.

Conectividad: más vuelos y más cruceros

Otro de los puntos abordados en la agenda Nación–Distrito fue la conectividad aérea internacional y marítima de Cartagena, considerada uno de los factores determinantes para el crecimiento de la actividad turística.

De acuerdo con la presentación realizada ante el Ministerio, Cartagena cuenta actualmente con 24 rutas internacionales directas y conexión con 24 ciudades a través de 17 aerolíneas, con más de 113 frecuencias internacionales semanales.

Entre los destinos conectados directamente con la ciudad se encuentran Madrid, Ámsterdam, Nueva York, Miami, Toronto, Orlando, Ciudad de Panamá, Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile y Atlanta, entre otros.

La Administración Distrital planteó además la necesidad de continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados internacionales, incluyendo la posibilidad de avanzar en conversaciones con Francia para establecer una ruta directa París–Cartagena, así como fortalecer la conectividad con otros mercados estratégicos.

En materia marítima, Cartagena mantiene su condición de principal plataforma de cruceros de Colombia y como home port del Caribe Sur, un segmento en el que la ciudad busca aumentar el número de pasajeros que embarcan en Cartagena, debido al mayor impacto económico que este tipo de visitante genera en el territorio.

Promoción internacional de Cartagena

La agenda también contempla el fortalecimiento de la promoción internacional de Cartagena como destino turístico, tanto en sus mercados tradicionales como en nuevos mercados emisores.

La presentación ante el Ministerio incluyó propuestas de promoción de la ciudad y de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, así como acciones de promoción turística, viajes de familiarización y estrategias para posicionar la oferta de Cartagena ante operadores, aerolíneas, agencias y potenciales visitantes internacionales.

La apuesta es que la promoción esté articulada con la ampliación de la conectividad y con la creación de nuevos productos turísticos, de manera que el crecimiento en visitantes tenga un mayor impacto sobre la economía local.

Turismo comunitario y economía popular

Otro de los componentes de la agenda está relacionado con el turismo comunitario, la economía popular y la formalización. La Administración de Dumek Turbay presentó ante el Ministerio experiencias que buscan llevar los beneficios de la actividad turística directamente a las comunidades, como los procesos desarrollados en Santa Ana y Ararca, bajo una visión de turismo que permita que una mayor proporción del gasto de los visitantes permanezca en los territorios.

La propuesta contempla fortalecer rutas turísticas, formalización de prestadores, infraestructura básica, promoción y desarrollo de productos construidos desde las propias comunidades.

En paralelo, se planteó la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan cerrar brechas de informalidad en la prestación y comercialización de servicios turísticos, especialmente en el espacio público.

Dentro de las solicitudes planteadas al Ministerio también se encuentra la revisión de mecanismos para fortalecer el Registro Nacional de Turismo (RNT) y la coordinación entre las entidades encargadas de inspección, vigilancia y sanción.

Cartagena, Destino Turístico Inteligente

La agenda incorpora además el proceso de consolidación de Cartagena como Destino Turístico Inteligente (DTI). Esta línea busca que la transformación turística de la ciudad no dependa únicamente del crecimiento en el número de visitantes, sino también de la utilización de información, tecnología, innovación, sostenibilidad y gobernanza para mejorar la experiencia del turista y, al mismo tiempo, la calidad de vida de quienes habitan Cartagena.

En este componente se plantea una mayor articulación entre las entidades distritales y nacionales, así como el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la gestión del destino y la toma de decisiones.

Una cartera de proyectos para la ciudad

La mesa de trabajo también permitió revisar la cartera de grandes proyectos de infraestructura que Cartagena viene promoviendo y que tienen diferentes niveles de participación nacional, distrital y privada.

Entre ellos están el Gran Malecón del Mar, la Defensa Costera 2050, el nuevo aeropuerto de Cartagena en Bayunca, la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, el Cable Aéreo Kalamary, el Distrito Creativo de Manga, Nuevo Chambacú, la recuperación de Bazurto y diferentes proyectos de movilidad y conectividad.

El propósito planteado por el Distrito es identificar cuáles de estas iniciativas pueden ser acompañadas mediante mecanismos de financiación o cofinanciación de MinCIT y Fontur, de acuerdo con su naturaleza, alcance y estado de estructuración.

La presentación también puso sobre la mesa proyectos como el Aquabus, nuevas infraestructuras turísticas y acciones para mejorar la conexión entre el Centro Histórico, el frente marítimo, las zonas insulares y otros territorios con potencial turístico.

Una agenda conjunta con la Nación

El encuentro entre los dos equipos de gobierno permitió, así, pasar del anuncio realizado el viernes a una primera jornada de trabajo técnico sobre los compromisos planteados para Cartagena.

El ministro Mauricio Gómez Amín había señalado, durante el anuncio de los recursos para el Gran Malecón, que la destinación hace parte del compromiso del Gobierno Nacional con soluciones concretas para las regiones y con el fortalecimiento del turismo.

Para el Distrito, el objetivo de esta agenda es que el respaldo nacional a Cartagena no se limite a una obra específica, sino que se traduzca en una hoja de ruta conjunta para fortalecer la infraestructura turística, atraer nuevos visitantes, ampliar la conectividad internacional, impulsar la industria y el comercio, formalizar actividades económicas y generar mayores oportunidades para las comunidades.

Así, mientras comienza el trabajo para llevar la segunda fase del Gran Malecón hasta Bocagrande, Nación y Distrito dejan planteada una agenda de proyectos y acciones que busca intervenir varios de los principales componentes de la economía turística de Cartagena.