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19 sep 2026 Actualizado 20:36

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En supuesta riña fue asesinado a bala un hombre en el norte de Cartagena

La víctima fatal presenta cuatro anotaciones judiciales entre el 2020 y el 2023

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Cartagena
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Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio San Francisco, en la calle El Paraíso.

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En el lugar fue asesinado Darwin Guillermo Flórez Pérez, de 25 años de edad, natural de Cartagena.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en vía pública cuando fue abordada por un grupo de personas, con quienes se habría generado una riña. En medio de la confrontación, fue agredida con un arma de fuego.

La víctima registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2023), fuga de presos (2021), lesiones (2020) y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (2020).

La inspección técnica al cadáver y al lugar de los hechos fue realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes adelantan las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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