Más de 1.600 policías custodiarán la celebración de Amor y Amistad en Bolívar

Entre chocolates, dulces, flores, peluches, regalos y serenatas, miles de bolivarenses celebrarán este fin de semana el Amor y la Amistad. Pero detrás de cada encuentro, de cada mesa compartida y de cada abrazo habrá también un amplio dispositivo de seguridad: más de 1.600 hombres y mujeres del Departamento de Policía Bolívar estarán desplegados para acompañar a la ciudadanía y procurar que una fecha hecha para celebrar los afectos no termine empañada por la intolerancia o la violencia.

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El dispositivo se extenderá por los 34 municipios y siete corregimientos que integran la jurisdicción del Departamento de Policía Bolívar, donde se fortalecerán las actividades de prevención, vigilancia y control. La presencia institucional estará concentrada especialmente en zonas comerciales, establecimientos abiertos al público, sitios turísticos, parques, sectores de alta afluencia y corredores viales.

Durante la jornada, los uniformados desarrollarán campañas de sensibilización para prevenir riñas, lesiones personales, homicidios y hechos de violencia intrafamiliar. El mensaje será sencillo pero contundente: el amor se demuestra con respeto, la amistad se celebra en paz y ninguna diferencia debe terminar en violencia.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que la celebración requiere también del compromiso ciudadano. “Queremos que cada regalo, cada encuentro entre amigos y cada celebración familiar termine con buenos recuerdos. Más de 1.600 hombres y mujeres policías estarán acompañando a los bolivarenses, pero la seguridad también comienza con una decisión individual: actuar con tolerancia, moderación y respeto por la vida”, manifestó el oficial.

Las unidades de Policía Comunitaria intensificarán las acciones para prevenir la violencia intrafamiliar, las lesiones personales y las confrontaciones asociadas al consumo excesivo de bebidas embriagantes. De igual manera, el GAULA fortalecerá el acercamiento con comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, llevando recomendaciones para prevenir la extorsión y promover la denuncia.

Los grupos de Protección a la Infancia y Adolescencia, Turismo y Protección Ambiental también harán parte del despliegue, especialmente en lugares frecuentados por niños, niñas, adolescentes, familias y visitantes. A estas acciones se sumarán controles y acompañamientos de las unidades de investigación criminal e inteligencia policial en apoyo a los servicios de vigilancia desplegados en el territorio.

En las carreteras de Bolívar, la Seccional de Tránsito y Transporte reforzará los controles y las campañas de prevención. La recomendación principal para quienes celebrarán con bebidas embriagantes será tajante: si va a tomar, no maneje. Elegir un conductor designado o utilizar un medio de transporte seguro puede marcar la diferencia entre regresar a casa o convertir una celebración en tragedia.

La Policía también invitó a los ciudadanos a ser buenos vecinos. Moderar el volumen de los equipos de sonido, evitar discusiones innecesarias, respetar el descanso de los demás y no portar armas de fuego ni elementos cortopunzantes son algunas de las recomendaciones para mantener la tranquilidad durante este fin de semana.

Las autoridades recordaron que cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida o la convivencia debe ser informada oportunamente a través de la línea de emergencia 123. La colaboración ciudadana será fundamental para anticiparse a riñas, hechos violentos o comportamientos que puedan alterar la seguridad en los municipios y corregimientos.

Porque al final, el mejor regalo de Amor y Amistad no cabe en una caja ni necesita envoltura: es regresar sano y salvo a casa. Que los chocolates se acaben, que las serenatas terminen y que los peluches encuentren dueño, pero que la celebración deje únicamente abrazos, fotografías y buenos recuerdos. Ese será el propósito de los más de 1.600 policías que estarán en las calles y carreteras de Bolívar: que después de la fiesta, todos tengan a quién volver a abrazar. Dios y Patria.