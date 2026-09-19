Alcalde de Santa Marta cuestiona obra de $15.000 millones contra la erosión del Camellon de la bahía

Santa Marta

Durante el evento de cierre del Centro Transitorio de Reclusión ubicado en el centro histórico de la ciudad, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello cuestionó el estado actual del Camellón de la Bahía y puso bajo la lupa una obra ejecutada con un valor cercano a los $15.000 millones.

Según lo manifestado por el mandatario la administración distrital encontró una situación compleja en la infraestructura de la bahía y cuestionó el resultado de la obra.

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“15 mil millones de nuestros impuestos vayan y pasen por el Camellón de la Bahía, el otro día me daba hasta risa, cuando me decían hace falta una palmera, hace falta el árbol que se cayó, samarios despierten donde están los 15 mil millones de pesos”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

El mandatario insistió en que el propósito ahora es encontrar una solución a la erosión costera y determinar, las responsabilidades relacionadas con las obras ejecutadas anteriormente.