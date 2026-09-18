Antioquia implementa protocolo para prevenir violencias de género en institución educativas

Medellín

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de las Mujeres, acompañó a la Institución Educativa Rural El Hatillo, de Barbosa, en la implementación e incorporación a su Manual de Convivencia de un protocolo para prevenir y atender las violencias basadas en género.

Durante la jornada de socialización, 458 estudiantes, docentes y directivas conocieron la herramienta y las rutas de actuación establecidas para responder ante situaciones de violencia basada en género. Como parte de la actividad, la comunidad educativa también suscribió un compromiso orientado a la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El protocolo fue construido de manera conjunta entre la institución educativa y la Secretaría de las Mujeres. El documento establece orientaciones para fortalecer la prevención, facilitar la identificación de posibles violencias y promover respuestas oportunas, además de definir pautas para la articulación con las entidades responsables de la protección y garantía de derechos.

La herramienta contempla situaciones que pueden presentarse entre estudiantes y docentes

Con la incorporación de este protocolo en la Institución Educativa Rural El Hatillo, ya son cuatro las instituciones educativas de municipios no certificados en educación de Antioquia que cuentan con esta herramienta en sus Manuales de Convivencia y han recibido acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres.

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La jornada también incluyó la entrega del álbum “Mujeres: trayectorias que cambian el mundo”, un recurso pedagógico destinado a promover transformaciones culturales frente a los imaginarios asociados al género y su relación con las violencias contra las mujeres.

El primer ejercicio de socialización de esta herramienta se realizó en el municipio de Fredonia, como parte del proceso de acompañamiento a las instituciones educativas del departamento.