TransCaribe apoyará a Popayán para la implementación de su sistema de transporte público

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, visitó las instalaciones administrativas y los patios de TransCaribe, en Cartagena, donde conoció de primera mano el modelo de operación del sistema de transporte masivo de los cartageneros.

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Junto a la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez, el mandatario payanés anunció la intención de suscribir un convenio marco para recibir acompañamiento técnico y compartir experiencias de cara a la implementación del sistema estratégico de transporte público de la capital del Cauca.

Durante la reunión, en la que participaron el mandatario de Popayán, representantes de Movilidad Futura, empresa encargada de implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, y el equipo de TransCaribe, se abordaron aspectos relacionados con la operación del sistema cartagenero, los sistemas inteligentes de transporte y las funciones que desarrolla el ente gestor.

El encuentro permitió identificar oportunidades de cooperación, teniendo en cuenta que Popayán cuenta con los actos administrativos que fundamentan la operación de su sistema estratégico, pero avanza ahora en el proceso de materializar su implementación y poner en marcha la operación a través de empresas privadas de transporte.

En este contexto, TransCaribe pondrá a disposición de Popayán el conocimiento adquirido durante sus años de experiencia en la gestión y operación del transporte público, mediante un convenio marco de cooperación que permitirá acompañar a la ciudad en las diferentes etapas de implementación.

“TransCaribe va a poner al servicio de la Ciudad de Popayán toda la experiencia que tenemos dentro de la operación de un sistema de transporte”, explicó la gerente Ercilia Barrios Flórez, quien destacó que, aunque se trata de modelos con características diferentes, la experiencia de TransCaribe desde lo público puede contribuir al proceso que adelanta la capital caucana.

Por su parte, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, destacó la experiencia de TransCaribe como referente para su ciudad y resaltó el carácter público de la entidad.

“Es importante para nosotros saber de la experiencia de una empresa que es 100% pública. Tener el acompañamiento de una empresa que es 100% pública nos da la garantía, la transparencia y, sobre todo, la tranquilidad de que la información y los datos que estamos recibiendo son ciertos, fidedignos y transparentes”, señaló.

El mandatario también explicó que el acompañamiento permitirá trasladar los aprendizajes a Popayán y avanzar en el diálogo con los transportadores y propietarios de buses, con el propósito de involucrarlos en el proceso de articulación del sistema estratégico de transporte público.

La gerente de TransCaribe señaló que compartir esta experiencia representa también una oportunidad para demostrar el papel que pueden desempeñar las entidades públicas en la prestación de un servicio esencial para las ciudades.

“Lo que está bien hecho, avanza. Nosotros somos el típico ejemplo de que lo público sí puede y de que se puede procurar la atención del derecho fundamental que tienen las personas de transportarse dentro de una ciudad”, afirmó Barrios Flórez.

Con este acercamiento, TransCaribe reafirma su disposición de compartir conocimiento y buenas prácticas con otras ciudades del país, contribuyendo desde su experiencia a procesos que buscan fortalecer el transporte público, mejorar la movilidad urbana y avanzar hacia ciudades más sostenibles y amigables con el medio ambiente.