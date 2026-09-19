Cartagena de Indias mantiene su lugar como principal destino de Colombia

En el marco del Mes del Turismo, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), presenta un sólido balance institucional que ratifica el excelente momento que vive la Heroica. Con registros históricos de visitantes, el inicio de una inigualable temporada marítima y aérea, y ambiciosas obras en marcha, la ciudad se consolida como el destino líder del país, la cual sigue enamorando a miles de visitantes cada día.

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“El turismo en Cartagena, sin duda, atraviesa por un momento excepcional. Hoy hablamos de nuestra ciudad como un destino que recuperó su brillo y esplendor, de la mano con una oferta inigualable, nuevos espacios públicos para las familias recuperados y parques y plazas que, como nunca antes, se encuentran en las mejores condiciones para el disfrute de todos. Cartagena siempre será el mejor plan y, hoy, más que nunca”, destacó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

A continuación, se detallan los cinco pilares que sustentan el liderazgo del destino en la actualidad:

1. Cifras destacadas de llegada de visitantes (enero a julio de 2026)

La llegada masiva de viajeros evidencia una actividad turística vigorosa. Los reportes oficiales arrojan resultados sobresalientes para el primer semestre del año:

Vía aérea: A corte de julio de 2026, Cartagena recibió más de 2.2 millones de pasajeros por vía aérea, superando el valor registrado para el mismo periodo de 2025 en un 3%. Además, la ocupación promedio en los vuelos domésticos alcanzó un destacable 85%.

Vía marítima: El Muelle La Bodeguita registra un crecimiento del 14% para el periodo enero – julio de 2026, con un total de 491 mil personas que han comprado paquetes turísticos para ir a la zona insular y la Bahía de Cartagena.

Vía terrestre: Se registra la llegada de 1.1 millones de personas por las diferentes terminales de transporte de la ciudad, un crecimiento del 22% con respecto al mismo periodo de 2025.

Gasto turístico: Según el último reporte de análisis de gasto de ProColombia, Cartagena reporta un gasto realizado superior a ciudades como Bogotá, Cali y Medellín por parte de turistas de los mercados americano, canadiense y mexicano, llegando a los USD 435 dólares por tarjeta de crédito.

2. Actividad de promoción turística nacional e internacional

Estos resultados son el fruto de una promoción articulada. La Marca Ciudad “Cartagena desde siempre” se ha posicionado en mercados de alto impacto, garantizando estándares de calidad turística que generan plena confianza en los visitantes y desestacionalizando la demanda.

Corpoturismo ha liderado la innovación del sector en múltiples espacios de promoción nacional e internacional, demostrando que la agenda turística de la Heroica se mantiene activa, dinámica y competitiva los 365 días del año.

En el marco de estas acciones de promoción, mercadeo y posicionamiento, se han ejecutado un total de 22 actividades, tales como viajes de prensa, fam trips, ferias, eventos, workshops y misiones comerciales. Este año la estrategia incluye ruedas de negocios con empresas cartageneras para hacer negocios directamente en ciudades como Monterrey y por primera vez en la historia, Rio de Janeiro y Sao Paulo. De igual manera por prima vez Cartagena asiste como destino a ferias enfocadas en el perfil de turista al que le está apostando Cartagena como lo fue la Expo Media Maratón en ciudad deMéxico. En adición a lo anterior, por primera vez se realiza la primera rueda de negocios con 22 compradores nacionales enfocadas en los segmentos turísticos de Cartagena para realizar negocios con empresarios locales generando nuevas y más oportunidades de negocios para empresas cartageneras.

Con la realización de estas estrategias, se ha logrado impactar un total de 14 países o mercados, fortaleciendo así la presencia y el posicionamiento de Cartagena de Indias en América del Sur (Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Brasil), Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), Centroamérica (Guatemala y Panamá) y Europa (España y Francia).

3. Repunte en conectividad aérea e inicio de la temporada de cruceros

Cartagena experimentará un crecimiento sin precedentes hacia el cierre de 2026, asegurando un flujo constante de turistas:

Impulso aéreo: En diciembre la ciudad pasa de estar conectada de 4 a 7 ciudades de Estados Unidos, incrementando su oferta hacia el destino en más de 40 mil sillas. Inician vuelos directos con Houston y Washington (4 veces por semana desde el 17 de diciembre), Orlando (1 vez por semana desde el 19 de diciembre) y Buenos Aires (5 vuelos por semana desde el 1 de enero de 2027). Estas se suman a las rutas reanudadas con Toronto, Montreal, Madrid, Milán y Zúrich, robusteciendo una red que hoy conecta con 13 países a través de más de 579 frecuencias.

El auge de los cruceros: Tras una exitosa temporada 2025-2026 que concluyó con 173 recaladas, 415.796 visitantes y un impacto económico cercano a los 60 millones de dólares, el Puerto de Cartagena inauguró su temporada 2026-2027. Para este nuevo periodo se proyectan 171 recaladas operadas por 35 líneas de cruceros. Esto se traducirá en 413.388 visitantes totales y un impacto económico estimado en 49 millones de dólares.

4. Intervenciones a la infraestructura turística de la ciudad

4. Intervenciones a la infraestructura turística de la ciudad

Para sostener la creciente afluencia de turistas y brindar una experiencia de talla mundial, la Administración Distrital avanza en una transformación integral de la infraestructura turística y los espacios públicos de Cartagena, con intervenciones que recuperan el patrimonio, fortalecen la movilidad, generan nuevos atractivos y conectan diferentes sectores de la ciudad.

En este proceso se destacan los proyectos de conexión del Centro Histórico, una apuesta por recuperar y poner en valor espacios estratégicos para cartageneros y visitantes:

Parque Apolo: vivió una transformación integral para recuperar este emblemático espacio, construido en conmemoración del primer centenario de la muerte del presidente cartagenero Rafael Núñez. La intervención incluyó la recuperación de más de 10.600 m², restauración de monumentos y bustos, renovación de andenes y plazas, nuevo mobiliario, iluminación patrimonial, zonas de estancia, parque infantil y un amplio componente paisajístico.

Plaza de Variedades: se consolidó como un nuevo escenario para eventos culturales y un mirador desde el que cartageneros y visitantes pueden disfrutar de nuevas postales de la ciudad.

Parque Espíritu del Manglar: recuperó su brillo y esplendor para convertirse nuevamente en uno de los grandes pulmones ambientales de Cartagena, fortaleciendo el vínculo entre naturaleza, recreación y turismo.

Nuevo Chambacú: una zona que durante años permaneció abandonada fue transformada en un espacio público para el encuentro y la recreación, con escenarios deportivos, zonas de estancia y el parque infantil más grande de la ciudad.

Parque del Reloj Floral: este nuevo espacio combina arte, historia y naturaleza, enriqueciendo la experiencia de quienes recorren y descubren Cartagena.

Calle de la Media Luna: se intervino una de las arterias viales más emblemáticas de Getsemaní, fortaleciendo la conexión y la experiencia urbana en uno de los sectores de mayor importancia turística y cultural de la ciudad.

Parque Centenario: este emblemático espacio recuperó su fuerza con una renovación integral para el disfrute de cartageneros y visitantes. Además, cuenta con un Centro de Atención al Turista (CAT) ubicado en el corazón del parque, acercando la orientación turística a quienes recorren la ciudad.

Corredor Histórico del Parque de La Marina: con una intervención cercana a los 300 metros lineales, este proyecto se convierte en un referente de recuperación patrimonial y renovación del espacio público en el Centro Histórico, fortaleciendo la conexión entre diferentes atractivos de la ciudad.

Renovación de Puerto Duro: Una zona que antes estaba abandonada hoy cuenta con un espacio donde, además de su completa renovación, están las letras de Cartagena que acapara la atención de nuestros visitantes.

La transformación continúa con grandes proyectos que marcarán un nuevo capítulo para el turismo de Cartagena. Próximamente inaugurará la primera fase del Gran Malecón del Mar, una de las obras insignia de la Administración Distrital y una intervención que transformará la relación de la ciudad con su borde costero.

También avanzan proyectos como el Distrito Creativo de Manga, que se suman a las obras ya ejecutadas para consolidar una ciudad con más espacios para el encuentro, la cultura, la recreación y el turismo.

“Con esta agenda de infraestructura, Cartagena no solo prepara sus espacios para recibir a más visitantes: construye una ciudad para vivirla, recorrerla y disfrutarla, fortaleciendo su competitividad como destino turístico y poniendo en valor su patrimonio histórico, cultural y natural”, sostuvo la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

5. Premios y reconocimientos globales a la calidad turística

La ciudad recibe validación por las instituciones de máxima exigencia internacional:

Posicionamiento: La Heroica fue elegida Mejor Destino Internacional 2026 en los Food and Travel Readers Awards(superando a París, Nueva York y Tokio), y sumó las distinciones Travelers’ Choice Best of the Best 2026 de Tripadvisor y Best in Travel de Lonely Planet.

Gastronomía: El bar Alquímico fue premiado con el Michter’sArt of Hospitality Award 2026 y el Puesto N.° 9 a Nivel Mundial; el restaurante Candé se convirtió en el primero del país certificado bajo la norma de sostenibilidad ICONTEC; y Celelese mantiene en los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Hotelería de ultra lujo: Four Seasons Hotel and Residencesconquistó un lugar en The 50 Best Luxury Hotels in the Worldde Robb Report (único en Colombia), mientras el Sofitel LegendSanta Clara reafirmó su liderazgo en los World’s Best Awards2026 de Travel + Leisure.

“Estos reconocimientos demuestran de que la promoción que realizamos internacionalmente está alineada con la alta calidad de nuestra oferta. Trabajamos día a día desde Corpoturismo, junto a la Alcaldía y todo el sector privado, para que cada viajero construya una confianza absoluta en el destino”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, Presidente Ejecutiva de Corpoturismo.