Las finales de los Juegos Comunales Distritales ya tienen fecha

Los Juegos Comunales Distritales 2026 entran en su recta final con partidos decisivos en diferentes escenarios deportivos de Cartagena. Este fin de semana se conocerán los finalistas de baloncesto y fútbol de salón, mientras que el voleibol tendrá su jornada definitiva el próximo miércoles.

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Calamares A y Altos del Campestre, por el título de baloncesto

En el coliseo Bernardo Caraballo se disputaron anoche las semifinales del torneo de baloncesto. Calamares A derrotó 45-35 a Calamares B, mientras que Altos del Campestre venció 51-44 a Portal de la Cordialidad.

Con estos resultados, Calamares A y Altos del Campestre disputarán la final este domingo 20 de septiembre, desde las 2:00 de la tarde, en busca del título distrital y del cupo para representar a Cartagena en la fase departamental de los Juegos Comunales.

El fútbol de salón define sus finalistas

La programación continúa este sábado 19 de septiembre, desde las 5:00 de la tarde, en el coliseo Norton Madrid de Zaragocilla, con las semifinales del fútbol de salón.

En el primer partido, Albornoz enfrentará a El Carmelo, y posteriormente Chiquinquirá se medirá ante Palestina. Los dos ganadores avanzarán a la gran final, programada para el domingo 20 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana.

El voleibol también va por la final

El voleibol tendrá su jornada definitiva el miércoles 23 de septiembre, desde las 7:00 de la noche, en la cancha del barrio Tacarigua, escenario donde los cuatro equipos clasificados disputarán la fase final del torneo.

De esta manera avanzan los Juegos Comunales Distritales 2026, una competencia que reúne a representantes de diferentes barrios de Cartagena y que llega a sus últimas jornadas con los títulos distritales y la clasificación a la fase departamental en juego.

Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), se continúa llevando el deporte a los barrios y fortaleciendo estos espacios de participación para las comunidades cartageneras.