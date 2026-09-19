Pronóstico de posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes en Cartagena
La OAGRD recomienda tomar medidas de prevención
Un sistema de tormentas se desplaza desde sectores de Sucre y Córdoba hacia el Caribe, favorecido por condiciones atmosféricas que pueden generar lluvias, actividad eléctrica y fuertes vientos.
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Ante esta posibilidad, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres invita a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones.
Recomendaciones
* Asegure techos, ventanas y elementos que puedan desprenderse.
* Evite ubicarse bajo árboles, postes o estructuras durante vientos fuertes.
* Mantenga despejados canales, canaletas y desagües.
* Evite transitar por zonas con acumulación de agua.
* Durante tormentas eléctricas, permanezca en lugares seguros y evite espacios abiertos.
* Consulte únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones.
La OAGRD continuará con el seguimiento y monitoreo de las condiciones meteorológicas para mantener informada a la ciudadanía.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...