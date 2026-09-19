Pronóstico de posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes en Cartagena

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Un sistema de tormentas se desplaza desde sectores de Sucre y Córdoba hacia el Caribe, favorecido por condiciones atmosféricas que pueden generar lluvias, actividad eléctrica y fuertes vientos.

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Ante esta posibilidad, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres invita a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones.

Recomendaciones

* Asegure techos, ventanas y elementos que puedan desprenderse.

* Evite ubicarse bajo árboles, postes o estructuras durante vientos fuertes.

* Mantenga despejados canales, canaletas y desagües.

* Evite transitar por zonas con acumulación de agua.

* Durante tormentas eléctricas, permanezca en lugares seguros y evite espacios abiertos.

* Consulte únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones.

La OAGRD continuará con el seguimiento y monitoreo de las condiciones meteorológicas para mantener informada a la ciudadanía.