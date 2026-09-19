“Gobernador, juntos vamos a conectar el sur de Bolívar”: Abelardo de la Espriella

“Gobernador, juntos vamos a conectar el sur de Bolívar, como que me llamo Abelardo de la Espriella”. Con esta expresión, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, respaldó la apuesta del gobernador Yamil Arana de construir una conexión vial que permita integrar al departamento de norte a sur y superar décadas de aislamiento de comunidades del sur de Bolívar.

Durante el encuentro entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y los alcaldes de Bolívar, Arana puso sobre la mesa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos para la integración territorial del departamento: consolidar una red de carreteras y puentes que permita recorrer Bolívar sin tener que salir de sus límites para conectar sus municipios.

“Este es uno de los grandes sueños que tenemos para Bolívar. Queremos que nuestros ciudadanos puedan salir de Cartagena y llegar hasta el sur del departamento por carreteras bolivarenses, conectando nuestros municipios, llevando oportunidades y acercando el Estado a comunidades que durante décadas han estado aisladas”, señaló el gobernador Yamil Arana.

La iniciativa contempla la consolidación progresiva de un sistema vial que conecte el norte y el sur del departamento. Entre los proyectos estratégicos se encuentra el corredor Norosí–Barranco de Loba, de aproximadamente 58 kilómetros, así como la construcción de puentes que permitan superar las barreras naturales que hoy fragmentan la comunicación terrestre entre los municipios del sur.

Dentro de esta visión también están contempladas conexiones fundamentales como el puente de Las Lobas, que permitirá unir Hatillo de Loba con Barranco de Loba y San Martín de Loba, y los corredores que posteriormente permitirán avanzar hacia Norosí, Arenal del Sur y Buenavista. El proyecto integral contempla cuatro grandes puentes y cerca de 100 kilómetros de nuevas vías para consolidar la conexión territorial.

Para el Gobernador, estas obras van mucho más allá de reducir tiempos de desplazamiento.

“Una vía en el sur de Bolívar no solamente significa movilidad. Significa seguridad, presencia institucional, acceso a la salud y a la educación, sacar los productos del campo, generar turismo, atraer inversión y, sobre todo, decirle a las comunidades del sur que el Estado sí está presente”, afirmó Arana.

Un Bolívar conectado para generar oportunidades

Actualmente, desplazarse desde Cartagena hacia municipios como Barranco de Loba, Morales, Santa Rosa del Sur o Cantagallo puede implicar salir del departamento o realizar cruces fluviales, debido a la falta de una conexión terrestre continua. La Gobernación busca cambiar esta realidad mediante una infraestructura que permita articular progresivamente las diferentes subregiones de Bolívar.

El proyecto también recoge una apuesta que el Gobernador ha planteado desde el inicio de su administración: que Bolívar tenga una infraestructura vial propia que permita conectar sus municipios entre sí y no dependa de carreteras de departamentos vecinos.

La propuesta presentada al presidente se articula con la agenda de desarrollo que la Gobernación viene impulsando para el sur de Bolívar, donde la conectividad vial es considerada una herramienta para fortalecer la seguridad, dinamizar la economía rural y facilitar el acceso de las comunidades a los servicios del Estado.

El Gobernador destacó que el respaldo expresado por el presidente representa un paso importante para avanzar en la estructuración y financiación de las obras.

“Presidente, usted lo dijo: juntos vamos a conectar el sur de Bolívar. Nosotros estamos listos. Tenemos los proyectos, tenemos la visión y tenemos las ganas de hacerlos realidad. Ahora vamos a trabajar Nación y territorio para que las vías y los puentes que necesita nuestra gente se conviertan en una realidad”, concluyó Arana.