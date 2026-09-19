Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió incendio de vehículo en el barrio Manga

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió un incendio registrado en un vehículo particular, en la Carrera 18 #24-13, del barrio Manga, la noche del viernes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte de atención, el vehículo se encontraba en etapa de desarrollo del incendio, cuyas llamas se propagaron por transferencia de calor a cuatro contenedores plásticos destinados para la disposición de residuos.

Los bomberos establecieron un perímetro de seguridad de aproximadamente 20 metros para desarrollar las labores de control y extinción. Posteriormente, se realizaron trabajos de remoción y verificación para descartar la presencia de puntos calientes o fuego oculto.

Una vez finalizadas las maniobras, el vehículo fue retirado del lugar mediante una grúa. El personal bomberil también realizó labores de control sobre un derrame de gasolina generado durante la emergencia, con el fin de prevenir riesgos adicionales.

En el hecho no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

El Cuerpo Oficial de Bomberos recomienda a la ciudadanía no acercarse a vehículos incendiados, evitar cualquier fuente de ignición en zonas donde exista presencia de combustible y permitir que los organismos de emergencia establezcan los perímetros de seguridad necesarios para atender este tipo de situaciones.

Ante una emergencia, se debe comunicar oportunamente a la línea 119.