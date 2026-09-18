Experiencias con Sentido 2026 reunió las ideas que transforman las aulas de Bello

Medellín, Antioquia

Las aulas de las instituciones educativas de Bello se convirtieron en espacios para compartir ideas, preguntas, aprendizajes y proyectos durante Experiencias con Sentido 2026. Una iniciativa de la Secretaría de Educación de Bello que busca visibilizar y reconocer las experiencias pedagógicas desarrolladas por estudiantes y docentes del municipio.

Durante las jornadas realizadas el 16 y 17 de septiembre, fueron presentados 40 proyectos, en los que participaron 173 estudiantes y 53 docentes. Algunas propuestas nacieron de preguntas en el aula, necesidades identificadas y de la curiosidad de los estudiantes por crear, investigar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas.

El encuentro permitió que los participantes expusieran sus proyectos, conocieran otras experiencias y compartieran aprendizajes sobre los procesos que se desarrollan en las instituciones educativas. Detrás de cada iniciativa estuvo el acompañamiento de los docentes, quienes impulsaron a los estudiantes a participar activamente en la construcción del conocimiento.

Nueve proyectos fueron reconocidos

Como parte de la programación de Experiencias con Sentido 2026, fueron reconocidaos desde las escuelas, los proyectos: “Eco aromas”, ganador del primer puesto de la Institución Educativa Tomás Cadavid. Con el segundo puesto “Todas las voces cuentan” desde la Institución Educativa Santa Catalina, y el tercero “Ser Navarra”, de la Institución Educativa Navarra.

Desde las sedes de secudnaria, obtubvo el primer puesto “Eco-Huerta Raqueliana”, de la Institución Educativa Raquel Jaramillo. Con el segundo puesto el proyecto “Mercando Aprendo”, de la Institución Educativa Concejo de Bello y “ABP y TIC para transformar la educación artística”, ganador del tercer puesto, de la Institución Educativa Gilberto Echeverry Mejía.

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Mientras que desde la media, el primer puesto fue para “Código con Propósito: desarrollando ideas para transformar”, de la Institución Educativa Sagrado Corazón. El segundo puesto para “La conquista de espacios para la ciencia”, de la Institución Educativa Federico Sierra y el tercero para “Playa Rica Territorio STEM+”, de la Institución Educativa Playa Rica.

Con este tipo de iniciativas, la Secretaría de Educación de Bello busca continuar generando espacios para que las experiencias pedagógicas de las instituciones educativas sean conocidas, compartidas y reconocidas, fortaleciendo una cultura en la que las ideas de los estudiantes puedan convertirse en proyectos con impacto dentro y fuera del aula.