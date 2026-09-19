Nicolás Méndez pide continuidad para Villa de Leyva tras situación de Víctor Gamboa

El acalde de Villa de Leyva Víctor Alfonso Gamboa está recluido en la penitenciaría de La Picota en Bogotá mientras avanza su proceso judicial.

Villa de Leyva

La situación del alcalde titular de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, genera un nuevo escenario para la administración municipal, mientras se define quién continuará al frente del cargo.

El alcalde encargado, Nicolás Méndez, señaló que la Gobernación deberá adelantar el procedimiento correspondiente para designar a una persona mientras se presenta la terna de los partidos que avalaron y coavalaron la candidatura de Gamboa.

“Esta situación nos conlleva a que la Gobernación sí o sí tenga que designar una persona encargada mientras se presenta la terna por parte de los partidos que dieron el aval y los coavales respectivos a la candidatura de Víctor Gamboa”, dijo el mandatario encargado.

Méndez envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de Villa de Leyva y aseguró que la administración continúa con sus funciones y con la ejecución del Plan de Desarrollo.

“Decirle a todo Villa de Leyva que sientan tranquilidad. Es una situación compleja la que estamos viviendo, pero la administración municipal siguió adelante. Tengo claro mis funciones y también tenemos claro qué es lo que tenemos que seguir avanzando en el plan de desarrollo”, señaló.

Al ser consultado sobre si estaría interesado en continuar como alcalde encargado, Méndez respondió que su principal interés es sacar adelante los proyectos que fueron planteados para el municipio.

“Más que me interese, lo que me interesaría es poder terminar de sacar los proyectos que nacieron con el plan de desarrollo Amor por Villa de Leyva. Si Dios lo permite y si Dios me acompaña, lo seguiré haciendo hasta donde él me lo permita”, enfatizó el mandatario.

El funcionario también manifestó que espera que la decisión que se adopte permita mantener la continuidad administrativa y evitar retrasos en los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución.