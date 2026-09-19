Alcalde encargado de Villa de Leyva pide apoyo para recuperar el Claustro San Francisco

Nicolás Méndez Figueroa, alcalde (e) de Villa de Leyva, Boyacá / Foto: alcaldía de Villa de Leyva.

Villa de Leyva

El deterioro del Claustro de San Francisco volvió a ocupar el centro de la conversación sobre el patrimonio de Villa de Leyva. Durante el Festival de las Ideas, el alcalde encargado del municipio, Nicolás Méndez, aprovechó la presencia de empresarios, representantes del Gobierno nacional y líderes de distintos sectores para hacer un llamado a respaldar la recuperación integral del histórico inmueble.

Méndez planteó que la restauración requiere sumar capacidades y fuentes de financiación, ante las limitaciones que enfrentan actualmente las administraciones municipales para asumir por sí solas proyectos de esta magnitud.

“Por ello, resulta fundamental fortalecer la articulación entre los actores institucionales con el empresariado, pues son un instrumento clave en esta gestión que permite identificar fuentes alternas de financiación”, recalcó Méndez.

El alcalde encargado destacó además el valor histórico del Claustro San Francisco, cuya trayectoria está ligada a varios siglos de transformaciones de Villa de Leyva. El inmueble ha tenido diferentes usos a lo largo del tiempo y actualmente es reconocido como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.

“Este claustro en su actual estado de deterioro representa los grandes desafíos que tenemos, pero sus sólidos cimientos también simbolizan resiliencia, la permanencia y la capacidad de reconstruir aquello que tiene un profundo significado para nuestra comunidad y nuestro país”, dijo.

Ante los más de 400 líderes reunidos en el evento, Méndez convirtió la situación del claustro en una invitación a pasar de las ideas a acciones concretas. Su petición estuvo dirigida especialmente al sector empresarial, al que pidió vincularse con el proyecto de restauración.

“A ustedes, los más de 400 líderes que se encuentran hoy acá, quienes lideran ese motor productivo de la nación y tienen en sus manos la capacidad de transformar realidades, quiero hacerles una invitación directa y profunda”, señaló.

El mandatario encargado insistió en que recuperar el inmueble permitiría darle nuevos usos culturales y comunitarios, además de preservar un espacio que considera parte fundamental de la identidad de Villa de Leyva.

“Sumarse a este valioso proyecto y que las ideas que aquí compartimos se transformen en voluntad, en compromiso y sobre todo en recursos que hagan posible la restauración del claustro de San Francisco”, agregó el alcalde.

Durante su intervención, el alcalde también explicó que se habilitó un mecanismo para formalizar eventuales donaciones, con el propósito de garantizar transparencia en el proceso.

La solicitud quedó planteada ante empresarios y representantes institucionales: encontrar mecanismos de financiación y cooperación que permitan avanzar en la restauración de un inmueble que, según Méndez, puede convertirse nuevamente en un escenario para actividades culturales, académicas y de encuentro.