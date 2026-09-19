Mutual ser lidera campaña para la reconstrucción de hospital afectado por terremoto

Tras el impacto causado por el evento sísmico, el cual comprometió gravemente la infraestructura hospitalaria, el sector salud de la región Caribe ha mostrado su vocación de servicio y compromiso social.Bajo el liderazgode mutualser y su gerentegeneral Galo Viana Muñoz, se ha desplegado una movilización solidaria sin precedentes, con el objetivode recaudar fondos para la reconstrucción integral de una institución de salud gravemente afectada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta noble causa ha tenido una profunda acogida en el gremio, reflejando el poder de la articulación pública y privada cuando se trata de proteger la vida y el bienestar de las comunidades.

Gracias a esta respuesta unánime, la iniciativa cuenta con el valioso aporte e involucramiento directo de destacadas organizaciones e instituciones de la región:

Clínica Neurodinamia

Clínica Crecer

Cuidado Seguroen Casa

Casa del Niño

Clínica Salud Social

IPS Delta

Hospital Divina Misericordia

IPS Caminos

Fundo Vida

Integral Health

Centro Radiooncológico

Clínica Cartagena del Mar

Medisinú

Viva 1A

Además de otras que se siguen sumando a esta importante causa.

“Estamos muy satisfechos por la acogida del sector salud del caribe colombiano para esta iniciativa que puede ayudar a construir un hospital afectado por el terremoto”, destacó el Doctor Galo Viana Muñoz, gerente de mutualser. Además, añadió: “Mucha transparencia en esto porque la Fundación Traso creada por el sectorindustrial de Cartagena, es quien tieneel recaudo de las donaciones”.

Para oficializar la entrega de este esfuerzo colectivo y exaltar la solidaridad de todas las instituciones participantes, se llevará a cabo un acto oficial ‘privado’ de reconocimiento, el próximo domingo 27 de septiembrede 2026 a las 7:00 p.m. en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena de Indias, encuentro que proyecta consolidarse como un hito de unidad y esperanza para la región.

“Seguimos esperando más aportes de aquí a la fecha del evento,porque cada peso cuenta a la hora de levantar una infraestructura hospitalaria de cualquiera de los departamentos afectados”. Complementó Galo Viana.

Unavezsecuenteconeltotaldelosfondosrecaudados,seoficializarácómoserá ejecutadoesterecaudoyenquéinstituciónhospitalaria.