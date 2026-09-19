La Plaza de Variedades se llena de arte con la gran Master Class de Danza apoyada por el IPCC

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) invita a toda la ciudadanía a participar en una jornada enriquecedora de formación e intercambio artístico este viernes 25 de septiembre en la Plaza de Variedades. La Master Class de Danza está diseñada para acercar el arte a la comunidad y conectar distintas generaciones en torno a la expresión corporal, la técnica y la creatividad.

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El encuentro contará con la instrucción de destacados referentes de la industria. Henry Orozco estará al frente de la línea de danza experimental y contemporánea con un enfoque en la exploración y la creación; Audi Núñez guiará el taller de Bachata Fusión para trabajar la técnica, la musicalidad y la conexión; mientras que A.K.A. Lupapop dictará la clase de Popping, enfocada en los fundamentos, el control corporal y la expresión dentro de la cultura urbana.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón, destacó el valor de respaldar estos escenarios en el espacio público que fomentan la apropiación ciudadana.

“Desde el instituto apoyamos firmemente estos espacios de formación viva que fortalecen la promoción de las tradiciones y dialogan de manera armónica con las nuevas expresiones urbanas. Queremos que la ciudadanía se apropie de la Plaza de Variedades para aprender, disfrutar y seguir impulsando el talento de nuestras comunidades”, indicó la funcionaria.

En este propósito de fortalecer los procesos artísticos y culturales de la ciudad, Edinson Ahumada, gestor y asesor del IPCC, viene impulsando alianzas que permiten generar nuevos escenarios de formación y participación para el sector de la danza. Estas articulaciones buscan fortalecer los procesos existentes, abrir oportunidades y seguir incentivando a cada uno de los jóvenes de Cartagena a desarrollar sus talentos, descubrir nuevas posibilidades a través del arte y continuar creciendo en sus procesos de formación.

La actividad busca integrar a niños, jóvenes y adultos sin importar su nivel de experiencia previa. Para disfrutar plenamente del encuentro, la organización recomienda a los asistentes acudir con ropa cómoda, contar con su respectiva hidratación, llevar la mejor actitud para aprender y, sobre todo, disfrutar de esta celebración del movimiento.