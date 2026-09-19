La Clínica de El Bosque y Antiguo Telecom podrían ser recuperados por la Alcaldía de Cartagena

Según la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, 2 de cada 10 ciudadanos manifiestan tener afectaciones en su salud mental y hay, en especial, mayores incidencias en la salud mental en los estratos socioeconómicos más bajos de la ciudad y en los hogares con menos ingresos.

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Es por ello que la solicitud del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, al presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, recobra tanta importancia social en la ciudad: la luz verde para que el Distrito pueda intervenir y transformar el edificio estatal donde funcionó la Clínica de El Bosque, antiguo Seguro Social, para convertirlo en un nuevo hospital público, especializado en psiquiatría y salud mental.

El alcalde Dumek Turbay radicó esa solicitud en el paquete de peticiones distritales en el Empalme Regional Bolívar, realizado ayer, en el que alcaldes y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, tuvieron una mesa de trabajo con el presidente De La Espriella y su gabinete para priorizar proyectos e inversiones estratégicas en pro del desarrollo en el departamento.

En el mismo sentido, el alcalde Turbay solicitó una intervención similar en el antiguo edificio donde funcionaron las oficinas de Telecom, en inmediaciones del Pie del Cerro, el Castillo San Felipe e Iafic, que actualmente está en estado de abandono y desuso; pese a ser un inmueble con mucho potencial y amplitud y que hoy es lienzo para grafitis y lugar de paso para habitantes de calle.

Allí, la administración del alcalde Dumek Turbay proyecta revitalizar el espacio transformándolo en un nodo universitario para el programa “De la U a tu Localidad”, el cual beneficia a estudiantes de colegios públicos de Cartagena, y para oficinas administrativas de la Secretaría de Educación: lo que ahorraría costos de arriendos actuales para el presupuesto de la ciudad.

Cabe recordar que en dicho Empalme Regional, el presidente Abelardo de La Espriella hizo importantes anuncios para Cartagena: la financiación de la fase 2 del Gran Malecón del Mar, desde el Centro Histórico hasta Bocagrande; la terminación de la Vía Perimetral hasta El Pozón; el respaldo gubernamental al transporte público acuático y el traslado de la Dimar a la Heroica.

Nuevo Hospital Público en Cartagena

Teniendo en cuenta que Cartagena y Bolívar no cuentan desde hace 26 años con una Unidad Médica Mental de carácter público, y mucho menos con camas de esta especialidad para los más de 1.200.000 afiliados en la ciudad, intervenir y reinventar la antigua Clínica de El Bosque en Hospital Público psiquiátrico “sería clave y necesario”, en palabras de Dumek Turbay a Abelardo de La Espriella.

Actualmente, Cartagena solo tiene, vía oferta privada, 45 camas para salud mental pediátrica y 197 camas para salud mental de adultos, lo que está muy por debajo de los requerimientos de la ciudad y el área de influencia.

En ese sentido, “dispondríamos gran parte de la infraestructura a una urgencia de salud mental, aunado a hospitalización para este grupo de patologías y manejaríamos también la figura de Hospital Día”, explicó Turbay.

Y destacó: “Aprovechando que la infraestructura de la antigua clínica del Seguro Social es de 460 camas, aproximadamente, antes del cierre de dicha estructura médica, destinaríamos este potencial para hospitalización general, tanto de adultos como pediátricas; y así complementar la oferta que requiere Cartagena que, actualmente, para el primer nivel de complejidad, no alcanza a llegar a la 200 camas. Es una gran necesidad social”.

La figura mencionada por Turbay Paz como “Hospital Día” es un modelo que transforma vidas con atención en salud mental sin necesidad de internación, donde se ofrece un modelo de hospitalización parcial para pacientes con depresión, ansiedad, trastorno bipolar y consumo de sustancias y, brinda acompañamiento terapéutico intensivo sin necesidad de internación.

En este espacio se atenderían personas con diagnósticos de salud mental, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m., y al finalizar la jornada regresarían a sus hogares. Con atención integral y preventiva, el Hospital Día es una alternativa efectiva para fortalecer la estabilidad emocional y la adherencia al tratamiento en salud mental.

“El Hospital Día es un modelo de hospitalización parcial que no requiere internación. Se trata de un proceso terapéutico intensivo dirigido a pacientes con patologías de salud mental que presentan un cuadro compensado, es decir, que no están en una fase aguda de su enfermedad, pero que requieren acompañamiento clínico y terapéutico continuo”, explicó Rafael Navarro, director del Dadis.

En suma, el Hospital Día es un modelo de hospitalización parcial que no requiere internación. Se trata de un proceso terapéutico intensivo dirigido a pacientes con patologías de salud mental que presentan un cuadro compensado, es decir, que no están en una fase aguda de su enfermedad, pero que requieren acompañamiento clínico y terapéutico continuo.

Los datos consolidados por el Instituto Nacional de Salud y Medicina Legal demuestran que, si bien las tasas de Cartagena resultan comparativamente menores frente a ciudades como Cali o Barranquilla, la persistencia de las tentativas de suicidio y el alto porcentaje de reincidencia obligan a mantener la salud mental como una prioridad permanente en la agenda de políticas públicas de la ciudad.

Actualmente, el gran complejo de la Clínica El Bosque (propiedad de la entidad estatal ADRES) fue recuperado por el Gobierno Nacional debido a graves incumplimientos del antiguo operador privado. Hoy está bajo custodia de CISA, (Central de Inversiones S.A.), entidad pública del Estado colombiano, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada de comprar, administrar y comercializar los bienes y carteras de las entidades públicas.

Un nuevo centro universitario para estudiantes de colegios públicos

La otra solicitud relacionada a la recuperación y transformación de espacios, realizada por Turbay a De La Espriella, se relaciona a la intervención del edificio en precario estado y cerrado hace años donde funcionaron las oficinas del antiguo Telecom.

Lo que hoy es un foco de abandono e insalubridad en el Pie del Cerro, la administración Turbay proyecta convertirlo en un nodo universitario para el programa “De la U a tu Localidad”, con el que la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, ofrece carreras técnicas, tecnológicas y profesionales a estudiantes de 10 colegios oficiales de la ciudad.

El programa, respaldado por las Becas Cartagena 500 años, ofrece varias para bachilleres de colegios oficiales, con el fin de facilitar su ingreso a la educación superior.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, 887 jóvenes fueron los beneficiarios en el primer semestre de 2026, quienes estudian en programas como Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales, Tecnología en Gestión Empresarial, Tecnología en Gestión Gastronómica, Tecnología en Gestión Hotelera y Servicios Turísticos, Tecnología en Gestión Naviera y Portuaria, y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las conversaciones con el Gobierno nacional para seguir tramitando la solicitud relacionado a este par de edificios estatales en desuso seguirán con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y con Valeria Lafaurie, consejera presidencial para las Regiones y directora encargada de la Agencia de Renovación del Territorio.