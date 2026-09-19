188 familias reubicadas de Chambacú son las beneficiarias de nuevo títulos de propiedad

El resultado tangible de la reforma urbana en Chambacú no solo es el Complejo deportivo que se levanta en el sector— con su primera fase ya entregada y la segunda muy próxima a hacerse realidad— sino que también lo son los títulos de propiedad con los que hoy cuentan más de 100 de las familias reubicadas de Las Pesebreras y el sector El Papayal.

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Estos títulos los entrega la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del programa Mi Casa con Propiedad, del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda). Con estos se benefició, este 17 de septiembre, a 19 familias que ya se suman a un total de 113 títulos entregados.

Esta gestión de la administración le permitirá a las 188 familias reubicadas vivir en legalidad con la posibilidad de acceder a beneficios que otorga el Distrito como subsidios para mejoramientos de vivienda.

“Además de obtener un patrimonio tan importante como lo es una casa, ahora tienen la posibilidad de habitar en un ambiente saludable, con servicios públicos básicos y con seguridad jurídica. Esta es la muestra de que no todos los cambios son malos y muchos de ellos llegan para mostrarnos que todo puede ser mejor”, aseguró Gissela Román Ceballos, gerente de Corvivienda.

Por si parte, Asael Miranda, beneficiado con estos títulos de propiedad, manifestó : “Gracias al alcalde Dumek Turbay tenemos esta bendición: un cambio de vida”.

Luis Ramos, también beneficiario, mencionó: “Me siento muy agradecido con el alcalde porque donde yo vivía era una casa de palo, había una ratonera, y hoy día estoy viviendo en una casa de cuatro paredes”.