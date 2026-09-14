Sobrevoló muy bajo, pero no hay rastro de llamas: alcalde de Tadó por aeronave desaparecida en Chocó

En la tarde de este domingo, 14 de septiembre, se conoció que una aeronave tipo Cessna T206 de matrícula HK4985, y al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, con cinco personas a bordo, perdió comunicación en ruta Condoto – Bogotá.

La búsqueda de los ocupantes y la aeronave se está realizando en el municipio de Tadó, en Chocó, y, por este motivo, se habló con el alcalde de este municipio, Juan Carlos Palacios, quien dio detalles de la coyuntura.

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“La noticia que tenemos es que ha sobrevolado muy bajito en nuestro territorio, específicamente sobre la comunidad de Bochoromá, Farallones, Cañaveral, y el reporte, también, que he recibido, es que pasó muy bajito por los lados de Chato y una comunidad indígena que se llama Brisas de Joba”, explicó el funcionario.

Así mismo, el mandatario municipal, explicó que el mismo domingo en el que la aeronave perdió comunicación, en las labores de búsqueda estuvieron “personas voluntarias y el cuerpo de bomberos de Defensa Civil haciendo el recorrido. Más de 170 personas desplazadas buscando esta aeronave. Retornaron a eso a las 5:00 de la tarde porque se vino un torrencial aguacero, lo cual impedía estar en esos momentos buscando la aeronave, ya que es una zona bastante selvática”.

El lugar en donde podría haber caído la aeronave

Según dijo el alcalde Palacios, en “este lugar hay bastante visibilidad debido a que queda sobre un río que se llama Bochoromá y no hay tantos árboles grandes en medio por donde pasó la aeronave. Lo que se pudo constatar con los habitantes de la zona, con los líderes que estaban en comunicación permanente, es que se sigue buscando esta aeronave a ver en dónde puede haber caído”.

No se vieron rastros de llamas

Finalmente, el alcalde explicó que, también, parte de la información que tienen es que no se han visto rastros de llamas.

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“Nada, precisamente, sobre eso estamos navegando. En lo que recorrieron ellos, que fueron más de dos horas de camino buscando la aeronave y, aunque no se consigue, tampoco hay rastros ni de llama ni de más, rogamos que ojalá puedan estar con con vida”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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