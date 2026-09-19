Sociedades científicas respaldan médico mencionado en documental “Colombia: fábrica de niños trans”

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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que agrupa a almenos 75 gremios de la salud, salieron en defensa del endocrinólogo pediátrico Mario Ángulo, exmédico de la Fundación Valle del Lili, quien fue mencionado en el documental “Colombia: fábrica de niños trans”.

El pronunciamiento se conoce en medio de la controversia generada por el contenido del documental y por las actuaciones judiciales relacionadas con este tema que recientemente desencadenaron en la detención por desacato al méxicano, Samuel Adrián.

La justicia colombiana determinó que el video al doctor Angulo, grabado con una cámara escondida, manipulaba la información y afectaba gravemente su derecho al buen nombre y a la honra al tergiversar declaraciones sobre la supuesta transición médica de menores en el país.

Defensa de las sociedades científicas

Uno de los principales puntos que plantean las sociedades científicas es que en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a personas menores de edad.

“Presentarlo como un hecho comprobado distorsiona la realidad clínica, incrementa la incertidumbre de las familias y puede alejarlas de los servicios de salud cuando requieren orientación y acompañamiento profesional”, señalaron.

Las organizaciones también defendieron que la atención de niñas, niños y adolescentes que exploran o expresan una identidad de género debe realizarse mediante una valoración individual, gradual e interdisciplinaria, teniendo en cuenta tanto las necesidades de salud como el entorno familiar.

Solicitan una mesa técnica nacional

Ante la controversia, las sociedades científicas solicitaron a la Comisión Séptima del Congreso promover e instalar una mesa técnica nacional, plural, interdisciplinaria y transparente para abordar la atención en salud de niñas, niños y adolescentes en relación con la identidad de género.

La propuesta contempla la participación del Gobierno Nacional, el Congreso, las sociedades científicas, expertos en bioética, salud pública, salud mental y desarrollo infantil y adolescente, además de representantes de pacientes y familias, academia, sociedad civil y autoridades competentes.

Respaldo a Mario Angulo

El gremio expresó de manera explícita su respaldo al doctor Mario Angulo, endocrinólogo pediátrico, quien, según el pronunciamiento, ha sido objeto de señalamientos en los últimos días.

“Las discrepancias legítimas deben tramitarse mediante discusión académica seria, revisión de la evidencia y respeto irrestricto por el derecho fundamental al debido proceso”, afirmaron.

En ese sentido, las organizaciones pidieron evitar “descalificaciones personales” o afirmaciones que desconozcan la autonomía, formación y responsabilidad ética de los profesionales de la salud.