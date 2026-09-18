Medellín vivirá una gran jornada de adopción de perros y gatos durante Amor y Amistad

Medellín

Este domingo 20 de septiembre, Medellín celebrará su tercera gran adoptatón del año en Parques del Río, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. Bajo el lema “Un amor a ciegas que deja huella”, la jornada busca conectar a cientos de perros y gatos del Centro de Bienestar Animal La Perla con familias dispuestas a acogerlos.

La actividad principal reunirá de manera presencial a 80 animales, aunque la oferta se extiende a través de los canales digitales oficiales de la Alcaldía, el sitio sabuesos.com.co y la sede de La Perla, donde actualmente cerca de 1.800 perros y gatos aguardan por un nuevo hogar.

Una dinámica innovadora donde las mascotas eligen a sus tutores

Como preámbulo, la Alcaldía realizó un experimento social en el que diez personas dispuestas a adoptar sin prejuicios de edad, raza o condición médica permitieron que los mismos perros los eligieran a ellos. A través del olfato y la curiosidad, los caninos interactuaron libremente hasta encontrar la persona con la que sintieron mayor afinidad.

Esta iniciativa dio origen a una campaña visual apoyada por Feeling y El Animalario, la cual plasmará huellas sobre el piso con códigos QR. Los asistentes podrán escanear las marcas para conocer la historia y personalidad de cada animal antes de concretar el proceso de adopción.

Un impacto transformador que ya suma miles de adopciones en la ciudad

Desde el año 2024, el Distrito de Medellín ha logrado entregar en adopción a más de 4.300 animales de distintas especies. La administración municipal reitera la invitación a la ciudadanía para sumarse a este evento en el sector occidental de Parques del Río y darle una oportunidad al amor verdadero.