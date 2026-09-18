“Debemos construir desde la diferencia”: mensaje del gobernador, Amaya en el Festival de las ideas

El gobernador de Boyacá hizo un llamado a no reducir los presupuestos para la educación, ciencia e innovación.

Villa de Leyva

Durante la inauguración de la sexta edición del Festival de las Ideas de Prisa Media que se realiza en Villa de Leyva el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya habló del momento que vive el país en medio de la llegada de un nuevo Gobierno en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella y de la tragedia por el terremoto del 10 de agosto.

“Hoy nos congregamos bajo el hermoso cielo de Villa de Leyva y no lo hacemos con el espíritu quieto. Lo hacemos en un momento que la historia nos exige a gritos, templanza de acero, justamente en esta tierra donde producimos el 65% del acero, sabemos de ello de lo que cuesta forjar ese acero, pero hoy lo necesitamos. Esa templanza y esa profunda capacidad de escucharnos para construir son hoy más que nunca imprescindibles construir desde la diferencia, desde lo que nos separa, desde lo que desde las distintas de regiones del país clamamos con alegría y esperanza, la autonomía”.

Habló de los desafíos que vive el país, en medio de estas dos coyunturas.

“El desafío es claro, un nuevo gobierno empieza y Colombia entera clama por reconstruirse, pero hay que entender con claridad que reconstruir no es arrancar todo desde cero, reconstruir es tener la nobleza de construir sobre lo construido, es entender lo urgente, sin traicionar jamás las transformaciones estructurales que este país exige a gritos”.

Desde Villa de Leyva durante el Festival de las Ideas, el gobernador de Boyacá hizo un llamado a no reducir los presupuestos para la educación, ciencia e innovación.

“Hoy podemos ser una nación y los desacuerdos que se tienen. Tenemos que diferenciarlos del odio ciego. Un gobierno para todos constituye con paciencia los acuerdos mínimos que necesitamos para sobrevivir y el reto es uno, solo construir desde la diferencia. Demos trabajar duro para que llegue la educación a nuestros jóvenes para que nuestras universidades regionales se fortalezcan y nuestros jóvenes no tengan que abandonar su tierra para encontrar un futuro mejor. Y es necesario saber que en tiempos de crisis es como los presupuestos de innovación, ciencia y educación no se pueden recortar. Hay que avanzar por supuesto en la inversión sin recortar lo fundamental”.

Amaya reiteró la importancia de que desde el gobierno central no se impongan decisiones a las regiones.

“La patria no se reconstruye imponiendo desde el centro, sino concertando con las regiones. Que este festival tienda puentes y no trincheras, porque una Colombia reconciliada, descentralizada y en paz, si es posible”.