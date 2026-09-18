¿Qué fenómeno está afectando al polo norte magnético de la Tierra?: explicación y consecuencias

Conozca como los cambios en los polos magnéticos pueden afectar la tecnología y al planeta. Foto Getty Images

Los polos magnéticos de la Tierra, a diferencia de los tradicionales polos geográficos (Norte y Sur), que permanecen inmóviles al ser puntos de referencia, presentan un comportamiento que los obliga a desplazarse a través del tiempo.

Llegando a invertirse con respecto al eje geográfico del planeta y al ángulo que se crea entre el mencionado eje y el magnético, cumpliendo estas funciones importantes dentro de la preservación del planeta y la ubicación terrestre.

¿Qué funciones cumplen los polos magnéticos de la Tierra?

Estos dos puntos invisibles que se desplazan por el planeta con respecto al tiempo funcionan como un inmenso campo magnético vertical que fluye, según SuperDARN Canada, por medio del movimiento de níquel y hierro líquido concentrados en el núcleo externo del planeta.

De esta manera, a través de la historia, este proceso ha ayudado a contrarrestar corrientes de viento solar y radiación cósmica que afectan la atmósfera y a la capa de ozono.

Transportando las partículas solares hacia los polos para producir las auroras boreales, canalizando de esta manera los efectos de dichas partículas.

Por otro lado, son los responsables de los sistemas de navegación aéreos, marítimos y de comunicaciones, al mantener a las tormentas solares controladas, que pueden afectar las redes de comunicaciones y los GPS por interferencias.

Históricamente, se han registrado por año las velocidades de estos puntos con respecto a su desplazamiento, obteniéndose un reporte clave que determina posibles alteraciones en base a los datos almacenados.

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¿Cuánto cambió la velocidad de desplazamiento del polo norte magnético del planeta?

De acuerdo con los National Centers for Environmental Information de los Estados Unidos, desde el cálculo específico del polo norte magnético en 1831 por el explorador británico James Clark Ross, este punto invisible ha recorrido más de 2200 kilómetros.

Estableciéndose que, al pasar las décadas, el polo norte magnético ha ido aumentando su velocidad de desplazamiento de unos 15 kilómetros anuales a mediados del siglo XX a una velocidad de entre los 50 y 60 kilómetros a comienzos del siglo XXI.

Actualmente, estas velocidades registradas han cambiado por un fenómeno que llamó la atención de la comunidad científica al representar cambios.

¿Qué fenómeno afecta la velocidad del polo norte magnético del planeta?

Según estudios de medición realizados por científicos, la velocidad se redujo de manera drástica al quedar cerca de 35 kilómetros, catalogándose este fenómeno por expertos como “una desaceleración nunca antes presenciada” desde que se le sigue el estudio a este comportamiento sistemáticamente.

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¿Qué consecuencias trae la reducción de velocidad del polo norte magnético?

Esta aliteración afecta sistemas de navegación como el World Magnetic Model (WMM); en español, Modelo magnético mundial es la herramienta que a nivel global permite una navegación precisa en diferentes aspectos.

Este fenómeno de desaceleración gradual produce inconvenientes en sistemas de localización al depender la posición exacta del polo magnético en tiempo real, que se encuentra hoy en día en la región de Siberia.

El actual modelo establecido por el WMM tiene una vigencia de cinco años hasta el año 2029, que se usará hasta ese entonces si no se presentan cambios abruptos en estos puntos.

Influyendo en tecnologías de navegación precisa como:

Navegación marítima

Navegación aérea

Aparatos electrónicos y sus funciones de GPS

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