MinSalud prepara decreto para eliminar copagos a damnificados del terremoto

El Ministerio de Salud anunció medidas para aliviar las cargas de los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto y acelerar la atención de pacientes que permanecen con medicamentos, citas o procedimientos pendientes.

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El anuncio fue hecho por Marcela Brun, viceministra de Salud, durante el Congreso de AFIDRO, donde explicó que una de las prioridades del Gobierno durante sus primeras semanas ha sido responder a las necesidades de salud de las zonas afectadas.

Entre las medidas que contempla el decreto está la eliminación del pago de cuotas moderadoras y copagos para las personas incluidas en el registro de damnificados.

“Lo que queremos es que el desastre no se convierta en un motivo más para tener barreras de acceso a la salud”, explicó Brun.

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El decreto también contempla una exoneración de intereses de mora en obligaciones relacionadas con la seguridad social, entre ellas cotizaciones a salud y pensión, cajas de compensación, SENA e ICBF, cuando corresponda.

Recursos y reconstrucción de hospitales

El Gobierno también prepara mecanismos para apoyar a los hospitales que resultaron afectados por el terremoto, tanto en infraestructura como en su operación.

De acuerdo con la viceministra, algunos centros asistenciales quedaron con graves daños estructurales y otros tuvieron que reducir su capacidad de atención.

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Para atender esta situación se contemplan líneas de crédito de tasa compensada para la reconstrucción de hospitales, además de mecanismos de compra de cartera que permitan aliviar los problemas de liquidez y facilitar la recuperación de su operación.

Plan de choque para las EPS intervenidas

Paralelamente, el Ministerio de Salud avanza en un plan de choque para enfrentar la crisis humanitaria del sistema, con una primera fase enfocada en identificar y atender a los pacientes con mayor riesgo.

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Brun explicó que el Ministerio viene trabajando con sociedades científicas, la Cuenta de Alto Costo y expertos para establecer cuáles son los pacientes que requieren una intervención prioritaria.

“Se estableció una especie de ventana de oportunidad, donde se caracterizaron los pacientes para definir cuáles eran aquellos que, si no intervenimos muy rápidamente, lo que va a pasar es que reciben un riesgo de vida mayor”, señaló.

La primera fase busca identificar a pacientes que tienen medicamentos, citas o procedimientos pendientes, particularmente aquellos cuya situación podría agravarse si no reciben atención oportunamente.

Cabe resaltar que las EPS ya terminaron de cargar la información solicitada por el Ministerio y la entidad se encuentra consolidando los datos para establecer cuántos pacientes requieren atención prioritaria y cuáles son los recursos necesarios.