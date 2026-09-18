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18 sep 2026 Actualizado 11:19

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Cúcuta

Pacelli se une en una velatón por la paz del Catatumbo

La comunidad se reunirá este sábado para elevar una oración por la paz.

Foto: Archivo y referencia.

Foto: Archivo y referencia.

Foto: Archivo y referencia.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

En el corregimiento de Pacelli, jurisdicción de Tibú, en el Catatumbo, la comunidad realizará este sábado, 19 de septiembre, una velatón por la paz y la protección del territorio, como un espacio de oración y encuentro en medio de la situación de violencia que atraviesa esta región.

La jornada está programada para las 5:30 de la tarde, en las entradas del corregimiento, donde los participantes encenderán velas y elevarán una oración por las personas que salen y entran de Pacelli.

De acuerdo con la convocatoria, la actividad busca llevar un mensaje de esperanza, reconciliación y compromiso con la construcción de paz, invitando a la comunidad a unirse en oración por el territorio y sus habitantes.

Pacelli es un corregimiento de Tibú que hace parte de la región del Catatumbo, una zona que continúa afectada por el conflicto armado.

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