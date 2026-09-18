Pacelli se une en una velatón por la paz del Catatumbo
La comunidad se reunirá este sábado para elevar una oración por la paz.
Norte de Santander.
En el corregimiento de Pacelli, jurisdicción de Tibú, en el Catatumbo, la comunidad realizará este sábado, 19 de septiembre, una velatón por la paz y la protección del territorio, como un espacio de oración y encuentro en medio de la situación de violencia que atraviesa esta región.
La jornada está programada para las 5:30 de la tarde, en las entradas del corregimiento, donde los participantes encenderán velas y elevarán una oración por las personas que salen y entran de Pacelli.
De acuerdo con la convocatoria, la actividad busca llevar un mensaje de esperanza, reconciliación y compromiso con la construcción de paz, invitando a la comunidad a unirse en oración por el territorio y sus habitantes.
Pacelli es un corregimiento de Tibú que hace parte de la región del Catatumbo, una zona que continúa afectada por el conflicto armado.