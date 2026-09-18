Cens Epm mantiene vigilancia en subestación San Mateo

Cúcuta

Luego del fuerte apagón que se presentó en la ciudad y que dejó sin energía a 165 mil personas en Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario la empresa de energía Cens Epm mantiene una vigilancia sobre la subestación San Mateo, epicentro de la emergencia.

El gerente de la compañía José Miguel Gonzáles dijo a Caracol Radio que “hubo un transformador de potencia de la Subestación San Mateo que transforma la energía de 115 mil voltios a 34.500 que ha fallado, con unos cables de potencia y una bahía del sistema de distribución local”

“Las causas o el origen de este hecho siguen en valoración.Nosotros activamos un plan de continencia que fue lo que vivieron los usuarios y por eso pudimos restablecer gran parte de la carga” explicó el empresario.

Anunció además que, “vamos hacer una reposición de este equipo de transformación, recuperar parte de los cables de potencia y volver a un esquema de mayor confiabilidad del sistema”.

La emergencia dejó sin el servicio a 135 mil usuarios según informó la compañía energética.