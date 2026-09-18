Ataque en vía Ábrego-Ocaña deja un muerto y un menor herido

Héctor Pérez es el hombre que falleció en el ataque violento en zona rural de Ábrego. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de violencia se registró en zona rural de Ábrego, Norte de Santander, donde dos personas que se movilizaban en motocicleta fueron atacadas con arma de fuego durante la tarde de este jueves, en el sector Los Llanitos, del corregimiento Capitánlargo, sobre la vía que comunica a Ábrego con Ocaña.

Como consecuencia del ataque, Héctor Pérez Álvarez murió en el lugar, mientras que su hijo, menor de edad e integrante del Consejo Municipal de Juventudes de Ábrego, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de Ocaña, donde permanece bajo atención médica.

El alcalde de Ábrego, Huber Sánchez, rechazó el hecho y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

“Rechazamos de manera contundente cualquier hecho violento que atente contra la vida, la integridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, señaló el mandatario.

Sánchez también pidió a la Fiscalía, la Policía Nacional y las demás autoridades competentes adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y lograr su judicialización.

Ante este nuevo hecho de violencia, el alcalde solicitó además al Ejército y a la Policía reforzar de manera inmediata la presencia institucional y operativa en el corredor vial Ábrego-Ocaña, así como en sectores urbanos y rurales priorizados.

“Mediante patrullajes, controles y acciones preventivas que permitan proteger a la población”, precisó el alcalde.

El mandatario manifestó especial preocupación por la situación del joven herido, teniendo en cuenta que es menor de edad y hace parte del Consejo Municipal de Juventudes.

“Estamos orando para que el joven pueda salir adelante de ese proceso quirúrgico en el cual se encuentra actualmente y la atención que se le está brindando por parte de médicos en la ciudad de Ocaña”.

La administración municipal reiteró su rechazo a este nuevo hecho violento y expresó su acompañamiento a la familia de Héctor Pérez Álvarez, mientras se espera la evolución del menor herido y avanzan las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque.