Cámara de Comercio de Tunja destaca oportunidades para el sector productivo de Boyacá

El presidente también resaltó el relanzamiento de Acodres y el papel del sector gastronómico como dinamizador del turismo en Boyacá.

Villa de Leyva

En el Festival de las Ideas, que se realiza en Villa de Leyva, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa, destacó la importancia de estos espacios para analizar el rumbo del país, el sector productivo y las regiones.

“Estos escenarios son muy importantes para pensar qué es lo que viene, no solamente para Boyacá, sino para el país”, señaló Tolosa, quien agregó que las discusiones del evento serán tenidas en cuenta en la planeación de la entidad.

Frente a las perspectivas para el sector empresarial, aseguró que existen oportunidades relacionadas con el fortalecimiento de las empresas, la atracción de inversión y el respaldo al sector privado.

“Creemos que la línea es por ahí: mucho fortalecimiento, mucha atracción de inversión y mucho apoyo al sector privado, pero, sobre todo, a quienes generan empleo y a quienes mueven el capital en las regiones y en el país”, afirmó.

El directivo también se refirió a la denominada “nueva era” de la Cámara de Comercio de Tunja, con la que buscan fortalecer la relación con los empresarios.

“Queremos recuperar la confianza de los empresarios y trabajar de la mano con ellos. Es la nueva era de los empresarios, porque estamos trabajando por ellos y para ellos”, sostuvo.

También, destacó el relanzamiento de Acodres en Boyacá y resaltó la importancia del sector gastronómico para el turismo.

“El sector gastronómico también es un jalonador del turismo”, afirmó, al señalar que el fortalecimiento de este gremio será importante para la actividad económica de Boyacá y Tunja.