Gobernador de Boyacá, destaca acercamientos con el nuevo Gobierno y espera inversiones

El gobernador pidió canales humanitarios para liberar a los policías secuestrados y confirmó que designará alcalde encargado en Villa de Leyva.

Villa de Leyva

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, participó en el Festival de las Ideas, que se desarrolla en Villa de Leyva, y se refirió a los retos que tendrá el departamento frente al inicio del nuevo Gobierno Nacional.

Amaya aseguró que, pese a las diferencias políticas que puedan existir, es necesario mantener una actitud de diálogo y construir puentes con el Gobierno Nacional para sacar adelante los proyectos que necesita el departamento.

“Reconstruir amerita generosidad, generosidad de parte y parte, de quienes podríamos manifestar diferencias y quienes podríamos tener una visión distinta de país, pero también de quien gobierna para todos los colombianos”, señaló.

El mandatario ha sostenido diferentes acercamientos con integrantes del Gobierno Nacional, entre ellos los ministros de Transporte, Comercio, Industria y Turismo y Vivienda.

Según Amaya, desde el Gobierno Departamental existe disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Ejecutivo y con los alcaldes de los municipios.

“A nosotros nos corresponde, en mi caso como gobernador, trabajar de la mano con el Gobierno Nacional. Hay un brazo extendido de parte del Gobierno Departamental y he sentido también, de varias carteras, una buena voluntad de trabajo colectivo y articulado para que esta tierra hermosa de Boyacá salga adelante”, manifestó.

Pide canales humanitarios para liberar a policías secuestrados

El gobernador, también se refirió al secuestro de dos policías en Norte de Santander y a las pruebas de supervivencia que fueron conocidas recientemente.

El mandatario departamental calificó la situación como lamentable y aseguró que habló con el ministro del Interior sobre la necesidad de establecer canales humanitarios que permitan avanzar en la liberación de los uniformados.

“Hay que convocar a la Iglesia Católica y a todas las organizaciones que puedan ayudar a liberar a estas personas, hijas de esta tierra, que tienen en un profundo dolor a sus familiares”, indicó.

Amaya agregó que desde la Gobernación se han adelantado las gestiones que están a su alcance para solicitar al Gobierno Nacional la generación de estos canales humanitarios.

Amaya deberá designar alcalde encargado de Villa de Leyva

El gobernador confirmó que, una vez sea notificado oficialmente de la decisión judicial que generó la falta temporal del alcalde de Villa de Leyva, deberá designar un mandatario encargado.

Explicó que también tendrá que solicitar una terna a la coalición de partidos que inscribió al actual alcalde, Víctor Gamboa.

“Desafortunado lo que sucedió. Ojalá Víctor pueda salir bien de esto. Es alguien a quien particularmente yo le tengo aprecio. Respeto a la justicia, que él pueda demostrar su inocencia”, expresó.

El gobernador señaló que la designación del alcalde encargado deberá permitir mantener la articulación y la continuidad del trabajo que se viene desarrollando en Villa de Leyva.