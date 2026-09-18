La Gobernación de Antioquia refuerza la seguridad desde la estrategia “Finca Más Segura”

Medellín, Antioquia

El proyecto busca fortalecer la articulación entre las comunidades rurales, la Fuerza Pública y las administraciones municipales con herramientas que permitan anticiparse a situaciones que puedan afectar la seguridad en el territorio.

La nueva estrategia incluye las redes de comunicación por radio y mecanismos como el botón de pánico y el código QR para facilitar el contacto con el Nodo Departamental de Seguridad.

Uno de los primeros municipios en implementar el sistema es Támesis, que además de articular a la comunidad, la Fuerza Pública y la administración municipal, también vinculó a comerciantes que integraron sus cámaras de vigilancia al Nodo Departamental de Seguridad.

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Frente a este plan, el Director Operativo de la Seguridad, José Edilberto Lesmes Beltrán, señaló: “Con esta estrategia buscamos afianzar el trinomio de la seguridad, esto es: la Fuerza Pública, las administraciones locales y departamental y la comunidad de las diferentes fincas”.

En este municipio, hay 140 fincas vinculadas a Finca Más Segura, 25 frentes de seguridad y 55 cámaras de terceros integradas. Es así como Juan Fernando Toro Racila, de la empresa Agrícolas Unida, explicó que la implementación del botón de pánico, disponible para los integrantes de la estrategia, “es muy vital para que en el momento en que tengamos una emergencia poder ser atendidos de manera oportuna.

La red de apoyo es una responsabilidad de todos, debemos hacer equipo para combatir la inseguridad que en algunos momentos se ha presentado en el territorio”. Por esto, La Gobernación de Antioquia invita a la comunidad a gestionar la seguridad de cada finca desde esta iniciativa contactándose de manera directa a través del portal web del Nodo Departamental de Seguridad.