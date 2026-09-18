Jóvenes artistas de Granizal exhibirán sus obras en la Casa Bethania

Medellín, Antioquia

La exposición de obras pictóricas “Galería Urbana” podrá apreciarse hasta el próximo 3 de octubre en la Casa Bethania, en el sector de Zamora. Una muestra artística, completamente gratuita de la Fundación Ankla Center en articulación con la Alcaldía de Bello.

Galería Urbana es el resultado del trabajo de niños, niñas y jóvenes de la vereda Granizal, quienes durante meses transformaron su mirada sobre el territorio en obras de arte cargadas de memoria, identidad y sentido de pertenencia.

Esta articulación surgió luego de que un equipo de la Secretaría de Cultura de Bello visitara las instalaciones de la Fundación Ankla Center con el propósito de acercar a la comunidad e identificar la cultura y el arte en esta zona de la ciudad.

Artistas entre los 12 y los 17 años registraron el territorio

Durante el recorrido, la Alcaldía de Bello constató el alcance del trabajo desarrollado por la Fundación y el potencial creativo de la comunidad, lo que dio origen a una alianza orientada a visibilizar, a través de una muestra artística, las historias y los paisajes que niños y jóvenes reconocen como propios.

De ese encuentro nació la propuesta de exponer públicamente las obras realizadas por los participantes del proceso formativo, con el fin de que la ciudadanía pueda hacer un ejercicio de observación en el que los artistas, entre los 12 y los 17 años, recorrieron el territorio, registraron fotográficamente los lugares con mayor significado para ellos.

Para la Fundación Ankla Center, cada obra expuesta representa mucho más que una imagen: es el resultado de un proceso de formación, memoria y participación cultural en el que los jóvenes de Granizal encontraron en el arte una herramienta para expresar su identidad y fortalecer los lazos con su comunidad.

La exposición se encontrará en la Casa Bethania, ubicada en la Calle 20D #42A-65 del barrio Zamora, estará disponible para que la comunidad conozca, a través del arte de la voz de quienes la habitan.