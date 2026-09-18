Mujer fue asesinada con arma blanca en Medellín: capturaron a su pareja

Medellín

Una mujer de 27 años falleció en el hospital San Vicente Fundación, en Medellín, luego de ser herida con un arma cortopunzante en el pecho, presuntamente por su compañera sentimental, al interior de una vivienda del barrio Estación Villa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron el miércoles 16 de septiembre de 2026. Tras resultar lesionada, la víctima identificada como Michelle Vanessa Torres, fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente murió debido a la gravedad de las heridas.

Otros detalles

El caso fue conocido por la Policía Nacional a través de un reporte de patrullaje y una llamada a la línea de emergencias 123.

En la madrugada del jueves 17 de septiembre, a las 3:35 a. m., unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con el fiscal del caso, realizaron la inspección técnica al cadáver.

Por estos hechos, las autoridades capturaron a una mujer de 33 años, quien fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Con este caso ya son 178 los homicidios que han ocurrido en lo que va del año en Medellín, 26% menos de los casos registrados en el mismo período del 2025.