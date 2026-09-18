Transporte escolar rural gratuito permanente se convierte en política pública en La Ceja, Antioquia

Medellín

El Concejo Municipal de La Ceja aprobó por unanimidad el Acuerdo 018 de 2026, una normativa que institucionaliza el transporte escolar rural gratuito como política pública permanente. Con la sanción de esta norma, el servicio deja de depender de las decisiones de administraciones de turno y asegura su continuidad a largo plazo para las comunidades veredales.

La implementación del programa beneficia actualmente a 220 estudiantes a través de seis rutas terrestres hacia las escuelas rurales. El subsidio cubre el 100 % del costo del pasaje de ida y vuelta para los alumnos que cumplen con requisitos como habitar a más de 400 metros de sus respectivos centros educativos, en una jornada supervisada por la alcaldesa Ilbed Santa.

Modelo de financiamiento y participación empresarial

La sostenibilidad financiera del proyecto se estructura mediante la combinación de recursos propios del municipio, asignaciones del Sistema General de Participaciones y transferencias de la Gobernación de Antioquia. El esquema opera bajo un convenio con la empresa de transportes Guamito, la cual asume el 30 % del valor del servicio, mientras que el 70 % restante es financiado con fondos municipales.

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El objetivo central de la medida es mitigar la deserción escolar en el sector rural eliminando las limitaciones de movilidad e infraestructura de transporte. La reglamentación busca facilitar la asistencia continua a las aulas y reducir el impacto económico en el presupuesto de los hogares de la zona rural del municipio.