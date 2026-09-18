Comfama entrega el bono de lectura número 100.000 en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

Medellín, Antioquia

Comfama llegó este año a la entrega de 100.000 bonos de lectura desde que empezó el programa en 2019. Los asistentes podrán disfrutar de la Casa de la imaginación, más de 300 metros cuadrados donde se despliegan espacios para las conversaciones, talleres, podcast en vivo, presentaciones musicales y lanzamientos de libros.

El bono lo redimió Rafael Antonio Ibarra, quien fue con su esposa e hijos a comprar libros para la familia: “Para mí, la lectura es conocimiento: leer enriquece el conocimiento, y yo veo en mis hijos que leen tanto, cómo aprenden y cómo desarrollan esa facilidad para hablar, para expresarse”.

Los 100.000 bonos recibidos por los beneficiarios de Comfama se traducen en 100.000 libros comprados en editoriales del departamento. Hasta la fecha, quienes deseen acceder a uno de estos bonos, aún pueden lograrlo hasta este domingo 20 de septiembre, en La Casa de la Imaginación (Fiesta del Libro y la Cultura). Según su categoría de afiliación, pueden acceder a un bono de hasta $40.000.

“Más de 100.000 libros hoy están en hogares de Antioquia siendo leídos, compartidos y convertidos en parte de la memoria bibliográfica de las familias. De otro lado, para las librerías y editoriales representa la dinamización de sus ventas, lo cual para nosotros en Comfama es el reflejo del valor de la compensación familiar”, agregó Estefanía González, responsable del Ecosistema del libro y la lectura en Comfama.

Últimos días de la Feria del libro

Hasta este jueves, al menos 17 mil personas han podido disfrutar de una programación que se agrupó bajo el título La belleza de lo cotidiano. Este espacio ha contenido conversaciones centrales con interpretación en Lengua de Señas Colombiana, cinco lanzamientos de la editorial Lecturas Comfama, grabaciones de pódcast y la exposición Formas de habitar, que reúne 200 fotografías para descubrir Antioquia.

Para este viernes, 18 de septiembre se contará con el podcast El Enemigo a las 6:30 p. m., reseñas, debates, entrevistas e invitados como Thomas Parra (rapero) y Juan Antonio Carulla (periodista). Mientras que el sábado 19 de septiembre, habrá el lanzamiento del libro Ringo, a las 3:00 p. m. |

El Domingo, 20 de septiembre, finaliza la Feria del Libro con la la celebración es colectiva, una conversación entre Claudia Morales (directora de la Feria del Libro de Pereira), Alfonso Carvajal (escritor) y Andrés Valencia (responsable de Festivales Comfama) a las 5:00 p.m.