Robó a una menor de 16 años y la hirió con arma cortopunzante en Cali

Una adolescente de 16 años fue víctima de un violento hurto en el barrio Altos de Santa Elena, en el sur de Cali. Según las autoridades, un hombre de 19 años le habría robado su celular y, durante el hecho, la atacó con un arma cortopunzante.

La reacción de la comunidad y la llegada de la Policía permitieron capturar al señalado agresor en flagrancia. De acuerdo con el coronel Wilmer Sandoval, comandante del Distrito 3 de la Policía Metropolitana de Cali, el hombre fue retenido mientras habitantes del sector intentaban agredirlo.

La menor sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo y fue trasladada a un centro asistencial. Posteriormente, fue dada de alta. El capturado también tuvo que ser llevado a un centro médico antes de quedar a disposición de las autoridades.

El coronel Sandoval señaló que el hombre ya tendría anotaciones judiciales por hurto en Popayán y que, al parecer, estaría relacionado con una investigación por el homicidio de una mujer en esa ciudad.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto agravado y lesiones personales, mientras avanzan las investigaciones para establecer plenamente las circunstancias del ataque.