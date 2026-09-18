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18 sep 2026 Actualizado 02:17

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Cali

Incendio forestal en los cerros de Alto Menga, al norte de Cali, deja varias viviendas afectadas

La comunidad del sector trata con baldes y mangueras evitar que las llamas lleguen a sus casas.

El fuego se originó en zona de reserva forestal.

El fuego se originó en zona de reserva forestal.

El fuego se originó en zona de reserva forestal.
Cali
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Un grave incendio forestal se registra en la noche de este jueves 17 de septiembre en una zona de reserva forestal, en los cerros de Alto Menga, al norte de Cali, que ya alcanzó tres viviendas que fueron consumidas por las llamas.

En el sector trabajan desde la tarde de este jueves, más de 140 unidades, entre bomberos de Cali y Yumbo, la Cruz Roja, demás organismos de socorro y la propia comunidad, dado que el incendio se ha propagado rápidamente por los fuertes vientos.

Pese a que en la noche no se puede operar, se hizo un llamado a la Fuerza Aereoespacial Colombiana para el apoyo con helicópteros equipados con sistema Bambi Bucket, a fin de evitar que el fuego siga consumiendo hectáreas de vegetación y que continúe afectando a la fauna silvestre de la zona.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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