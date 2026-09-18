Guandú, chicharrón y tradición: Sibarco prepara un festival con sabor a Caribe

Sibarco cocina su tradición con el Primer Festival del Sancocho de Guandú Seco con Chicharrón / Gobernación del Atlántico

El sabor y la tradición de la cocina del Caribe colombiano serán protagonistas este fin de semana en Sibarco, corregimiento de Baranoa, con la realización del Primer Festival del Sancocho de Guandú Seco con Chicharrón, una iniciativa que busca convertir la gastronomía tradicional en una herramienta para preservar la memoria y dinamizar la economía de la comunidad.

El encuentro se desarrollará este 19 y 20 de septiembre a lo largo del bulevar Juan José Nieto, donde las matronas de Sibarco recibirán a visitantes y comensales que podrán disfrutar del plato insignia del festival, acompañado de arroz con coco y plátano pícaro.

La oferta gastronómica también incluirá arroz de guandú, pasteles de pollo, cerdo y mixtos, mazamorra, bollos de yuca, bollo limpio y de mazorca, además de bolas de tamarindo y ajonjolí.

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Pero la tradición también tendrá espacio para la innovación. Entre las propuestas estarán los bolis de yuca y las galletas de yuca y guandú, productos con los que las mujeres buscan demostrar que los ingredientes del campo pueden transformarse en nuevas alternativas gastronómicas.

El festival es organizado por la Asociación de Mujeres Campesinas y Sabedoras de Sibarco (Asosimucas), con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, el SENA y la Alcaldía de Baranoa.

Durante la presentación del evento, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, María Lourdes Dávila, destacó el papel de las mujeres rurales en la conservación de las tradiciones y en la generación de nuevas oportunidades económicas.

Dávila señaló que las integrantes de Asosimucas son “guardianas de nuestra memoria” y resaltó que han convertido sus conocimientos y las tradiciones heredadas en oportunidades de emprendimiento, generación de ingresos y fortalecimiento de su autonomía económica.

El guandú como historia y memoria

Para Mary Rúa, representante legal de Asosimucas, el festival va más allá de ofrecer un plato tradicional. La iniciativa busca reivindicar el valor de los productos del campo y el trabajo de las mujeres campesinas.

“El Festival del Sancocho de Guandú Seco con Chicharrón nace desde Sibarco como una apuesta para reconocer que la comida tradicional también cuenta la historia de una comunidad”, explicó Rúa.

La matrona destacó que el guandú seco, como ingrediente central de la celebración, representa el vínculo entre la agricultura, la cocina y la memoria de los habitantes del territorio.

Desde la Alcaldía de Baranoa también resaltaron el trabajo de las anfitrionas. El secretario de Gestión Social, Giovanny Bolívar Ramos, aseguró que las matronas buscan mostrar las diferentes posibilidades gastronómicas que ofrece el guandú seco durante esta primera edición del festival.

Con esta apuesta, Asosimucas busca fortalecer la gastronomía como una herramienta de desarrollo comunitario, integración turística y generación de ingresos, al tiempo que mantiene vivos los conocimientos transmitidos entre generaciones.

Así, durante dos días, Sibarco convertirá sus sabores tradicionales en una carta de presentación de su territorio, con el guandú seco como protagonista y las matronas como guardianas de una cocina que, además de alimentar, cuenta la historia de su comunidad.