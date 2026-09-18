Falta de luminarias en el Puente Pumarejo preocupa al gremio portuario

La falta de iluminación en buena parte del Puente Pumarejo, uno de los principales accesos a Barranquilla, continúa generando preocupación entre conductores, transportadores y habitantes que utilizan este corredor durante las horas de la noche.

Carlos José González, director ejecutivo de Asoportuaria, señaló que completar la iluminación de la estructura es un asunto que debe ser atendido por las autoridades, especialmente por las condiciones de seguridad que existen en este corredor estratégico para el transporte de carga.

González indicó que, además de garantizar una adecuada iluminación, se requiere fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y avanzar en la instalación de sistemas de vigilancia que permitan una respuesta más rápida ante posibles hechos de inseguridad.

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“Seguramente cuando se terminen de instalar las luminarias y haya mayor presencia de la Fuerza Pública y con todos los sistemas que se están integrando de cámaras de vigilancia para una respuesta inmediata, sin duda vamos a sentir la mejoría”, afirmó.

El Puente Pumarejo, inaugurado en diciembre de 2019, cuenta con seis carriles y espacios para peatones y ciclistas. La estructura conecta a Barranquilla con el Magdalena y constituye uno de los principales corredores para el ingreso y salida de mercancías de la ciudad.

Para Asoportuaria, las condiciones de seguridad e infraestructura hacen parte de la competitividad logística de la región. González señaló que el gremio viene trabajando con los gobiernos local, departamental y nacional en diferentes asuntos relacionados con el funcionamiento del corredor portuario.

Entre las prioridades mencionó también la necesidad de mantener la estabilidad del canal de acceso al puerto de Barranquilla y avanzar en su profundización, además de obras pendientes como la demolición parcial de la antigua estructura del Puente Pumarejo.

González recordó que la infraestructura es un punto considerado estratégico para la movilidad y la actividad portuaria del Caribe colombiano.