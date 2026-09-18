Aprendices del SENA tendrán transporte público gratis en Barranquilla desde 2027

Un nuevo apoyo para facilitar el acceso y la permanencia en la formación técnica y tecnológica tendrán los aprendices del SENA que viven en Barranquilla. El alcalde Alejandro Char anunció que el Distrito subsidiará el 100 % del transporte público de estos estudiantes a partir de 2027.

El anuncio fue realizado junto al director nacional del SENA, Fray Ricardo Torres, señalando que los jóvenes que viven en Barranquilla podrán llegar a sus clases sin que el costo del transporte se convierta en una barrera para continuar con su formación.

“Barranquilla subsidiará el 100% del transporte público de todos los aprendices del SENA de nuestra ciudad”, manifestó Char, quien agregó que con esta medida se busca abrir oportunidades, cerrar brechas y respaldar la formación de los jóvenes.

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Durante el anuncio, el director nacional del SENA, Fray Ricardo Torres, destacó el alcance de la decisión y señaló que existen centros de formación en Barranquilla donde el desplazamiento representa un costo importante para los aprendices.

“Que usted haga esa apuesta por el aprendiz del Sena es hacer una apuesta por el futuro del país, pero, sobre todo, por el futuro de esta región”, afirmó Torres.

El director nacional también planteó que esta iniciativa pueda ser replicada en otras ciudades del país e invitó a los alcaldes de Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga y otras capitales a implementar medidas similares.

“Que nuestros aprendices tengan cero pesos”, expresó Torres, al considerar que garantizar el transporte contribuye a facilitar la cobertura, promover la calidad de la formación y avanzar en el cierre de brechas sociales.