Comerciantes en Santander esperan incremento del 20% en las ventas por amor y amistad . Amor y amistad, imagen de referencia. / Betsie Van Der Meer

Bucaramanga

Este fin de semana se celebra en el país amor y amistad y desde el comercio ya se preparan para tener un incremento en sus ventas de hasta el 20% respecto al año anterior según confirmó Fenalco.

Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco en Santander, aseguró que aunque la celebración está prevista para este fin de semana se podrá extender hasta el próximo 30 de septiembre con actividades en los centros comerciales y diferentes establecimientos del área metropolitana.

“Bueno, una de las cosas que hace la gente durante esta celebración es ir comer, ir a tomarse una cervecita. Cada vez más temas de ropa, calzado, bisutería que precisamente la gran manufactura de Santander se mueve. También vamos a tener todo el tema de regalos como chocolates y gastronomía, pero básicamente hemos visto cómo crece cada vez el nivel de los regalitos que hay y precisamente aunque no es una fecha comercial como el Día de la Madre, el Día del Padre, es un mes muy importante. Septiembre es un mes muy importante”, indicó Almeyda.

Dijo también el director que esta celebración es el abre bocas para la mejor temporada del año para los comerciantes pues se viene Expomotos, halloween, black friday y la temporada navideña en donde este sector ya empieza a preparse.