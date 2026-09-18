Santander: sobrevuelo de drones puso en alerta a la Policía en Barrancabermeja

Un dron sobrevoló la Estación de Policía de Barrancabermeja. Ocurrió ayer, jueves 17 de septiembre, en el sector El Muelle.

La situación puso en alerta a las autoridades. Cerca de las ocho de la noche, los uniformados detectaron la aeronave no tripulada sobre la zona y activaron preventivamente el plan de defensa.

Las autoridades descartaron un ataque. La Policía aclaró que no hubo un atentado terrorista ni una acción violenta. Tampoco se registraron personas heridas y la infraestructura de la estación no sufrió daños.

“Queremos hacer una aclaración a la opinión pública: no tenemos registro de ningún tipo de afectación sobre la infraestructura ni mucho menos sobre la integridad de nuestros policías en nuestra ciudad”, señaló Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja.

El sobrevuelo activó un temor que ya existe. El despliegue de seguridad alimentó versiones sobre un supuesto atentado contra la estación. La reacción preventiva no fue gratuita: en otras regiones del país, los drones han sido utilizados en ataques contra la fuerza pública.

Todavía falta saber quién lo manejaba. Las autoridades investigan desde dónde salió el dron, por qué sobrevolaba la estación y qué ocurrió con el dispositivo después de ser detectado.