Ministro de Vivienda recibe homenaje en Bucaramanga tras superar moción de censura

Bucaramanga

Mientras aún se escuchan críticas en su contra por el viaje que hizo a Santa Marta, días después del terremoto del 10 de agosto, el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán Martínez será homenajeado en un acto preparado por el Comité Intergremial de Santander.

Voceros del Comité informaron que la actividad se denomina “La cena de homenaje al servicio de Colombia, un encuentro que reunirá a nueve santandereanos que hoy ocupan altos cargos en instituciones estratégicas del país”.

Ese grupo de santandereanos que serán agasajados hacen parte del gobierno nacional, el congreso y las Fuerzas Militares. “Será un reconocimiento a sus trayectorias y servicio a Colombia”, indica el Comité Intergremial.

A la cena de homenaje fueron invitados el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez; Reynaldo D’Silva Uribe, viceministro de Vivienda; César Darío Guerrero, viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento; Richard Alexánder Caicedo, presidente del Icetex y Alexandra Acelas Rodríguez, directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

También se reconocerá la trayectoria de Martha Luz Reyes, directora general de la Uiaf; Wilson Caballero Ariza, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada; el general Erick Rodríguez Aparicio, comandante de las Fuerzas Militares y Miguel Ángel Sánchez, secretario general de la Cámara de Representantes.

Homenaje a santandereanos por parte del Comité Intergremial / Prosantander Ampliar Homenaje a santandereanos por parte del Comité Intergremial / Prosantander Cerrar

La cena será en el hotel Holiday Inn de Bucaramanga a las 7 de la noche.